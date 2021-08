Blue Origin de Jeff Bezos lleva a la NASA ante los tribunales, en un nuevo intento de conseguir la misión lunar ofrecida a SpaceX

Jeff Bezos no se rinde, después de que Blue Origin fuese rechazada para construir el módulo de aterrizaje lunar de la Misión Artemis de la NASA, no ha parado de luchar por ello. La NASA se decantó en su momento por SpaceX para construir la nave que pondrá a los astronautas en la Luna, ahora Blue Origin ha decidido llevar el asunto ante los tribunales.

Blue Origin fue una de las tres empresas que competían por el contrato de la NASA para construir dicho módulo de aterrizaje lunar. Los 5.900 millones que tenía de presupuesto fueron archivados en el momento en el que SpaceX dijo que podía construir la nave por 2.900 millones. Acepto directamente esta oferta y de paso enfadó a Blue Origin por sacarlos directamente de la competición.

¿Por qué escogieron sólo a una empresa y no a dos? El argumento de la NASA ante esto es que no tenían presupuesto suficiente para financiar a dos empresas. Dicen que recibieron sólo una cuarta parte del dinero pedido al Congreso de Estados Unidos, por lo que no tiene sentido alguno pedir siquiera a Blue Origin que construya un módulo cuando no tienen fondos suficientes.

Inmediatamente tras las elección de la NASA desde Blue Origin pusieron una queja formal ante las autoridades estadounidenses. En esta queja alegaban que el contrato no era justo al escogerse sólo una empresa para realizar el módulo cuando la NASa generalmente escoge a dos o más empresas con tal de mantener la seguridad de tener un resultado en caso de que el otro falle. Así mismo, favorece la competencia con tal de impulsar el rendimiento y las innovaciones tecnológicas.

Lo que Blue Origin hizo tras ser rechazada su queja fue una oferta. Jeff Bezos se comprometió a poner 2.000 millones de dólares de su propio bolsillo en la construcción del módulo lunar con tal de recibir el contrato. Oferta que la NASA también ha rechazado.

En un último intento, Blue Origin ha demandado ante el Tribunal Federal de Reclamaciones de Estados Unidos a la NASA. Ahora atacan directamente a la Starship de SpaceX alegando que se requerirán más de 10 lanzamientos de prueba mientras que su lander sólo requiere de tres. También citan que en la Starship los astronautas están a 38 metros de altura del suelo mientras que en su lander la escotilla está a apenas 9,5 metros.

Blue Origin's next attack targets SpaceX's Starship system, which NASA picked over Blue's Blue Moon lunar lander.



"There are an unprecedented number of technologies, developments, and operations that have never been done before for Starship to land on the Moon," company says. pic.twitter.com/v3qMyhRdYd