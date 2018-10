"En tres años queremos subir al top 4 mundial, y en cinco años al top 3": entrevista a Michael Pan, CEO de Honor Europa

Están los de toda la vida, los recién nacidos y los que tratan de crecer en una fase avanzada de inicio en el convulso mercado el smartphone. Es donde está Honor ahora mismo, un interesante momento sobre el que hemos podido preguntar a Michael Pan, presidente de Honor en Europa.

Lo hicimos tras asistir a la presentación del Honor 8X, que llega tras el Honor Play y tras el "azote" POCOPHONE que se sacó Xiaomi de la manga intentando recuperar el aire de low cost que quizás ya no logra mantener per se. Y aprovechamos la ocasión para preguntarle sobre el estado de Honor, sus planes y qué opina de esta agresiva competencia, os lo contamos.

Una empresa que crece y que aspira a seguir haciéndolo

Xataka: ¿Dónde se sitúa Honor en cuanto a cuota de mercado?

Depende de la región. En China somos el número 1, creo que seguidos de Huawei y Samsung. En Rusia, que es un mercado muy competitivo, tenemos casi un 15% de cuota de mercado, en India estamos creciendo muy rápido.

Como sabréis, Honor cumple este año cuatro años como marca, y sólo desde este año operamos de manera independiente. Por eso en algunos países sí tenemos algo más de presencia (como India, China y Rusia), mientras que hay otros en los que aún no hemos puesto el pie, como Latinoamérica, pero si nos fijamos en Europa occidental estamos creciendo mucho: un 115%. Especialmente en España.

Xataka: Hablemos de Honor y Huawei. ¿Es difícil la dinámica de trabajo entre dos marcas que son distintas pero comparten también mucho?

Antes que nada, aprovecho para dejar claro que Huawei y Honor son marcas independientes, ya separadas. Somos dos compañías de un mismo grupo que comparten algunos recursos como el departamento de I+D o la logística, pero en términos de producto, marketing, branding, estrategia y otros somos totalmente diferentes, tenemos los nuestros propios.

La ventaja de diferenciarnos está por ejemplo en poder centrarnos en el público joven, de modo que tenemos un catálogo diferenciado el de Huawei a nivel de público diana. Digamos que hay sitio para ser dos entidades distintas, y que por ventajas como ésta funciona muy bien.

Somos independientes, y en el futuro seremos más y más independientes.

La innovación en los smartphones según Honor

Xataka: Estamos viendo una apuesta muy fuerte de Huawei y Honor por la inteligencia artificial: en todas las presentaciones y en todos los lanzamientos se insiste mucho en ella. ¿Veremos cómo Honor también va añadiendo funcionalidades, igual que hemos visto que habéis incorporado ya la estabilización?

Creo que la inteligencia artificial va a seguir estando en nuestras futuras tendencias, no sólo en smartphones, también en wearables, dispositivos de internet de las cosas, etc. Como sabréis, nuestro último chipset, el Kirin 980, es de menos de 10 nanómetros y es más veloz que el de otras marcas, con lo que podremos desarrollar más funciones con AI y habrá más en el futuro.

Seguimos investigando en esta tecnología, tenemos la ventaja de que podemos permitírnoslo. Honor tiene casi 80.000 empleados de I+D (compartido con Huawei) trabajando en ello a nivel global, lo cual se traduce en miles de millones del presupuesto de I+D al año dedicado a la inversión en AI. Muchas otras compañías (más pequeñas) no pueden permitirse la gran inversión que esto requiere.

En estos momentos, nuestro equipo de I+D trata de ver cómo crear smartphones cada vez más inteligentes. Por ejemplo, desde el punto de vista del software; por ejemplo, que si estamos en una reunión o durmiendo que el móvil se ponga en silencio. Que nos "sienta". Este tipo de funciones requieren aún mucha investigación (chipset, algoritmos, etc.), así que habrá que dedicar más tiempo y esfuerzo. Y creo que Honor será una marca caracterizada por esta tecnología.

Xataka: ¿Sobre qué aspectos consideran que estará la evolución de los móviles los próximos años? ¿Dónde ven más margen de mejora/innovación?

En los últimos años sin duda ha habido un gran avance con las pantallas, ahora echas la mirada atrás y lo que había te parece casi inaceptables, cuando tenemos móviles como el Honor 8X con un ratio pantalla/frontal del 91% y ya pensamos en móviles de pantalla completa y cámaras que se deslizan como el Honor Magic 2. Sin duda creo que habrá innovación en este aspecto, también en la inteligencia artificial y en la construcción de un ecosistema. Y por supuesto seguiremos trabajando en ello y en mejorar los chipsets, las cámaras, las baterías...

Honor Play.

Xataka: Y hablando de baterías, ¿consideran que se acerca algún cambio en la tecnología actual? Parece que las de litio hayan tocado techo y que ya tengan poco margen de mejora.

Sí, de hecho hace tres años hicimos ya un gran progreso en cuanto a innovación en batería. Pero como podréis imaginar, desde la investigación a la aplicación comercial de la tecnología hay un gran paso y esto requiere tiempo, mucho tiempo. Así que existe, hay ya innovación al respecto, pero tenemos que esperar a nuestro equipo de I+D [risas].

Los nuevos terrenos a explorar en su catálogo de productos

Xataka: Acabamos de conocer el Honor 8X, una evolución relativamente esperada, pero que llega tras lanzamientos que rompen con lo visto anteriormente en la marca como el Honor Play o el Honor Magic 2. ¿Quiere Honor ampliar el público diana de jóvenes a un ámbito mayor? ¿Qué motivó esos lanzamientos?

Sí, estamos centrados en el público joven, pero también joven "de corazón". Es decir, aquel que con la edad que sea, 60 años o los que sean, sea enérgico y tenga cierto estilo de vida, no necesariamente gente joven por definición. Sí es cierto que el Honor Play es un móvil para gaming, una linea de productos distinta en Honor, así que puede que haya un Honor Play 2, un Honor Play 3...

Honor 8X.

De hecho, Honor va a estar cada vez más centrada en las funciones relacionadas con el gaming (hace poco estuvimos en la GamesCon con una demo del Honor Play). Hemos conseguido que el Honor Play, un teléfono potente y rápido para gaming quede en 329 euros, cuando otros están por 600-700 euros o más.

Este lanzamiento a su vez ha causado interés en gente de la industria del gaming, que me han preguntado acerca de ella y de la inmersión de Honor. Igual como ocurrió con las cámaras y los móviles, creo que actualmente los ordenadores son lo más presente en el mercado del gaming, pero creo que esto cambiará en un futuro a favor de los smartphones.

Éste es nuestro primer móvil de gaming, pero habrá más novedades relacionadas en el futuro, y sobre todo más accesorios, que son una parte importante en este ámbito (como auriculares, etc.).

Xataka: ¿Habrá Honor con Android One?

No, de momento no entra en nuestros planes. Nosotros nos centramos en nuestro software e interfaz desde siempre, pero por supuesto, en el caso de que nuestros clientes lo necesitasen lo contemplaríamos.

Xataka: ¿Tenéis previsto implantar la eSIM?

Desde el punto de vista tecnológico no hay ningún problema, pero muchos operadores se muestran conservadores en este sentido. Casi es más una petición a los operadores que para los fabricantes.

El futuro de Honor

Xataka: Cada vez hay más competencia, cada vez precios más ajustados, muchas marcas nuevas que entran muy fuerte con precios muy bajos... ¿Es posible seguir compitiendo en este sector y seguir siendo rentables?

La estrategia de Honor no se ha visto ni se va a ver afectada o interrumpida por otros fabricantes o marcas. Vamos a seguir nuestro camino porque somos lo suficientemente fuertes y porque tenemos claro dónde ir. Nosotros siempre vamos a ir con precios competitivos, pero competitivo no tiene por qué ser bajo; 249 euros y 299 euros, los precios del Honor 8X, no son bajos, son competitivos con otros rivales.

Honor 8X.

Habrá usuarios que quieran grandes pantallas, buenas cámaras, etc., pero se ven limitados por el presupuesto. Nosotros hacemos realidad esos deseos, especialmente para las generaciones jóvenes. Y siempre de la manera más eficiente, teniendo en cuenta los canales de venta y cómo puede distribuirse todo ahorrando costes y de la manera más eficiente.

Aparece más competencia, a precios muy bajos, pero nosotros vamos a mantenernos como somos. Tampoco tenemos prisa; a veces por lanzar algo demasiado rápido puedes no acertar más allá del corto plazo. Así que vamos a nuestro ritmo y manteniendo la estrategia.

Xataka: Además de móviles y wearables, ¿habrá productos de otras categorías?

Ésa es una buena pregunta. No sólo tenemos smartphones, ya lo habéis visto, hay un Honor Watch en camino, también soluciones para la conexión wifi de casa (Honor Switch), hemos presentado portátiles en China, etc. No lo estamos viendo todo en Europa porque queremos reunir esfuerzos en la división de smartphones y hacer nuestra marca fuerte en este ámbito, hacer más fuerte nuestra imagen, así que paso a paso, ya llegarán.

No nos gusta cómo otros vendedores lo lanzan todo a la vez, de manera masiva. Desde me punto de vista esto es arriesgado, no es responsable de cara a los usuarios ni es sostenible, porque al final se sacrifica la experiencia de usuario.

Honor 8X.

Xataka: ¿Dónde y cómo ven a Honor en cinco años?

En tres años queremos subir al top 4 mundial, y en cinco años al top 3. Y esto no es sólo de palabra, estamos haciendo un progreso real cada año.

De hecho, creo que podemos alcanzar estas metas pronto, porque ya hay mercados (como el italiano) donde ya estamos en cuarto lugar. Somos conscientes que el tercer lugar en mercado global es algo muy alto, también el cuarto lugar, pero creemos que aún así no es suficiente para Honor. Somos ambiciosos en ese sentido, "sin límites". [risas]