"La IA no es una burbuja. Tiene la misma importancia que internet hace 30 años": Luca Rossi, vicepresidente ejecutivo de Lenovo Group

Lenovo está en un momento muy dulce. Sus últimas cifras de negocio le sitúan como número uno en venta de PC, tanto en el mercado de consumo como en el profesional, y todas sus otras áreas han crecido, incluyendo Motorola, que ha multiplicado por diez su facturación con respecto a 2023.

Para saber cómo lo están consiguiendo, y para hablar de lo próximo que viene en tecnología, los desafíos y lo complicado que está el sector, nos sentamos con Luca Rossi, vicepresidente ejecutivo de Lenovo Group y máximo responsable de la división de dispositivos inteligentes de la compañía.

El mercado del PC mira con ojos golosos a la IA

Durante los últimos 30 años, tu carrera ha estado estrechamente vinculada al mercado del PC. ¿Cuál dirías que fue el punto de inflexión en el que el mercado de PC cambió para siempre?

Bien, veamos. Empecé en el mercado de los ordenadores cuando tenía 20 años. Monté mi propia empresa de portátiles y eso fue en 1993. Entonces un portátil costaba diez mil dólares, y probablemente recuerdes que la marca top era Toshiba. Cuando empecé en esto, internet era el tema principal en boca de todos y he visto muchísimos cambios en estos 30 años. El internet de hoy es inteligencia artificial, y es por eso que veo un paralelismo entre cuando yo tenía 20 años y empecé mi negocio de portátiles, y ahora. En aquel momento, internet estaba en el principio de todo, y creo que nadie podía imaginar cómo iba a cambiarnos la vida. De hecho, yo estaba pensando "wow, bien, en internet puedo mirar un coche nuevo en la web; pero no es más, prefiero ir a la tienda, que me atienda un vendedor de coches y y ver el coche". Ya sabemos todo lo que vino después con la economía digital, que ha cambiado nuestros hábitos, etc.

Y creo que hoy lo que veo es una situación similar con la IA. Creo que la inteligencia artificial es un factor de cambio tan grande como internet en los años 90, con la diferencia de que en los años 90 tardó 20 años y, probablemente, con la IA tardará unos cinco años.

Te veo muy convencido en la IA, ¿por qué?

Creo que vamos a ver un gran cambio, como el del teléfono que teníamos en los 90 con nueve teclas y aquellos teclados T9, como el Nokia 3310, que incorporaba una tecnología predictiva para que que cuando estabas escribiendo un SMS y ponías "h", te sugiriera "hola". Y ahora tenemos smartphones mucho más complejos tecnológicamente. Para mí, ahora mismo estamos en la fase IA del teclado T9, y dentro de no mucho los PC con inteligencia artificial, o AI PC, implicarán un cambio tan grande que me siento afortunado de que tengamos esta oportunidad de ver dos revoluciones: la revolución de internet, y ahora la revolución de la inteligencia artificial, que afectará en gran medida la forma en que los productos son imaginados y construidos.

"Con el lenguaje natural y la IA ya no necesitarás potencialmente un teclado y un ratón"

¿En qué crees que va a cambiar tanto con la IA en los PC?

La inteligencia artificial está trayendo la interacción del lenguaje natural que desencadenará la mayor revolución en los ordenadores, porque con el lenguaje natural y la IA ya no necesitarás potencialmente un teclado y un ratón, porque si te sientes cómodo hablando con la máquina y la máquina te conoce, entonces ya hablará contigo. Será como un gemelo personal que te conoce y entiende lo que dices, no necesitarás más un teclado, y eso es un cambio completo del paradigma de tener un dispositivo.

Entonces, ¿ves un futuro en el que no usemos más un teclado?

Creo que veo este futuro de aquí a cinco o diez años, probablemente más rápido en el consumidor, y tal vez un poco más lento y con alguna diferencia en el entorno profesional, pero en el consumidor la adopción de estas nuevas revoluciones son más rápidas también porque la asunción de riesgos es mayor, porque hay quizás menos que perder, pero veo un futuro en el que tú serás capaz de ni siquiera pensar en tu teclado.

Pero sería una locura trabajar en una oficina sin teclados, ¿no?

Por eso digo que en el dispositivo del consumidor, tu ordenador, será más rápido, porque podrás dialogar con tu ordenador, y vas a poder hacer muchas cosas porque te conocerá muy bien. Quizá deberíamos dejar de hablar de ordenador, y empezar a hablar de computación, porque no ocurrirá sólo con tu PC, ocurrirá también con tu teléfono, tu tableta, tu reloj, tu cinturón, tus gafas. Todos estos productos estarán conectados a un ecosistema global que sabe dónde estás porque detecta dónde estás, y detectan, por ejemplo, el estado de la habitación, la temperatura. Además, como tiene acceso a tu calendario, sabe dónde estás y dónde estarás, empezarán a conocer tus hábitos.

Obviamente podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con que la máquina sepa todas estas cosas, pero bajo esta premisa de que la máquina sabe muchas cosas de tu vida y eres capaz de dialogar con ella, tendrás una experiencia completamente nueva de la informática, y probablemente hay hoy en día más de 1000 proyectos de aplicaciones y desarrollo de software en torno a esto.

Hace unos días en un evento, tu compañero Alberto Ruano, director general de Lenovo España, dijo que esperáis que haya un repunte en ventas de PCs en 2024 y 2025 porque la gente que compró uno durante la pandemia querrá cambiarlo ahora por otro nuevo. ¿Crees que llegaremos a ver cifras de venta similares a las de la pandemia?

Hay varios factores que nos hacen ser optimistas. Uno es lo que Alberto mencionó, que hay un gran número de personas que en 2020 y 2021 compraron un PC. De hecho, en aquellos dos años el mercado de ordenadores alcanzó su récord histórico. Teniendo en cuenta que ahora el ciclo de vida de un PC suele ser de tres o cuatro años, hay una expectativa natural de cambio. Pero esta es solo una de las razones.

En octubre de 2025, dentro de menos de un año, Microsoft descontinuará Windows 10, lo que significa que, si tienes un dispositivo con Windows 10, ya no tendrás protección contra cualquier amenaza de virus, etc. En el mercado hay 250 millones de ordenadores que no son capaces de cargar Windows 11, y hay otros 150 millones de dispositivos que no funcionarán muy bien debido a su rendimiento. Y la inteligencia artificial será un factor desencadenante que nos hace pensar que el mercado crecerá entre un cinco y un diez por ciento, lo que significa que el mercado alcanzará aproximadamente 300 millones, aún por debajo del pico de Covid, que fue de 330 millones, que ya fue un escenario muy excepcional.

¿Y en 2026 qué crees que pasará?

Creemos que crecerá otro tres, cuatro o incluso cinco por ciento en 2026. Pero también crecerá el valor de cada dispositivo, y lo hará porque para poder mover los AI PC vas a necesitar una mejor CPU, memoria, almacenamiento... Así que, si el mercado crece con cierto optimismo, digamos en torno a un 10 por ciento el próximo año en valor, podría ser un mercado que añadirá probablemente 50 billones de dólares en un año. Eso en un año es mucho, así que somos muy optimistas.



¿Cómo estáis haciendo para liderar el mercado de PCs?

Obviamente empezaré diciendo que estoy muy orgulloso de que ahora seamos, no recuerdo si durante 15 trimestres consecutivos, el número uno del mundo. Además, somos número uno en cuatro de las cinco geografías en las que operamos, excepto en Norteamérica, donde ya te imaginarás por qué no lo somos.

Si nos fijamos en los datos, si el mercado crece X, nosotros crecemos más que el mercado. Solo en el último trimestre nuestros ingresos crecieron a doble dígito, más del 10%, y nuestra diferencia con el segundo competidor es de casi el 5% de cuota de mercado. Eso dice mucho de nuestro rendimiento y creo que lo que nos diferencia es el poder de ecosistema que tenemos.

Y, ojo, porque hay que seguir mirando por el retrovisor y muy de cerca, porque esta industria no te permite dar nada por sentado, y hay que pensar en lo próximo, que es la era del AI PC.

Has mencionado varias veces los AI PC. ¿Hacía falta ponerle un nuevo nombre a los PCs? ¿Van a ser tan diferentes que hay que ponerles un nombre distinto?

El futuro dirá, pero yo creo que sí. Por el momento, creo que el nombre de AI PC está resonando bien. Ahora Microsoft tiene su Copilot, por lo que, obviamente, estamos adoptando esto. Pero la era del AI PC no es solo que sea un copiloto de tu PC. El copiloto es parte de la narrativa del PC con IA, pero piensa que otras 50 o 100 empresas están preparando aplicaciones para AI PC que estarán por encima de la experiencia de Copilot. Así que no quiero que la gente sienta que el PC con Copilot es todo lo que tendrá. Tendrás Copilot, incluso Copilot Plus, pero también tendrás un montón de experiencias adicionales. Y una de estas experiencias adicionales será AI Now para ayudarte a orquestar todo.

El otro esfuerzo que estamos haciendo es trabajar con mentalidad de ecosistema.¿Qué otra compañía en el mundo puede darte una experiencia que va desde el teléfono a la tableta y al PC, todo el camino hasta el servidor en la nube, que también hacemos con nuestra infraestructura de servicios? Así que estamos creando algo llamado Smart Connect. Ya lo lanzamos hace un año, pero cada año se puede pensar que vamos a tener una actualización. Y entonces la idea es conectar tus datos y tus experiencias desde el teléfono a la tableta, al PC, no importa si es un Motorola o un Lenovo, puedes conectarlo todo y tener acceso desde tu PC a todas tus experiencias. Y creemos que el juego en los próximos tres años estará en este juego de ecosistema, ¿qué otra compañía tiene todo esto? Hay al menos uno o dos, pero nuestros competidores habituales de PC están muy por detrás.

Motorola Razr 50 y Razr 50 Ultra, la gran apuesta plegable de Motorola en 2024.

El renacer de Motorola y el futuro de las tablets

Tengo la sensación de que el mercado de las tablets lleva unos años estancado. No ha habido ningún "momento wow" como tuvimos en los teléfonos plegables. ¿Crees que hay suficiente innovación en el mercado de las tablets?

Si nos fijamos en las ventas como medida del éxito, el mercado de las tabletas ha sufrido un declive similar al de los PC durante los dos últimos años tras el COVID, y ahora está repuntando un poco como el de los PC. Así que si se piensa en el volumen de tabletas, no se ha deteriorado mucho más que el PC y ahora está volviendo a crecer. Pero estoy de acuerdo en que desde el atractivo, parece un mercado plano, no demasiado enérgico, como sí lo son ahora los AI PC en PC y o la IA en los teléfonos.

Creo que, como industria, tenemos que encontrar alguna nueva razón para dar energía a esta categoría. Y estoy de acuerdo en que ha estado un poco estancada. Así que estamos trabajando en cosas, la tableta con IA vendrá. Espero que podamos aportar algo de energía nueva, pero estoy de acuerdo contigo en que ha sido un poco aburrido. Así que espero que podamos traer un poco de nueva energía en 2025.

¿Crees que las tablets siguen teniendo su hueco en el mercado ahora con teléfonos mucho más grandes?

Creo que sí. Creo que depende de en qué área. Por ejemplo, no creo en las tablets baratas. Hubo una tendencia de tablets baratas a 99 o 129 euros. No creo que esto tenga un gran futuro porque haces todo con tu teléfono y no veo un caso de uso que sea convincente. Pero en las tabletas premium para la productividad, creo que todavía hay un espacio para crear algo que será tal vez un poco a caballo entre los portátiles súper finos y ligeros. Hay hueco para ser creativos. Estamos trabajando en muchas cosas. Estamos trabajando en las tabletas de gama alta, en las que todavía tenemos una brecha con respecto al líder. Creo que habrá energía en ese campo. Pero estoy de acuerdo contigo en que tenemos que ser más innovadores si queremos dar al usuario una razón para actualizarse.

Motorola está consiguiendo cada vez más cuota de mercado. Teniendo en cuenta que este es un mercado difícil, muy competitivo. ¿Crees que Motorola puede superar a los fabricantes de Android, como Samsung o Xiaomi? Y si es que sí, ¿cómo?

Sí, así que te daré algunos antecedentes primero. Adquirimos Motorola hace exactamente 10 años. Los primeros cinco, tal vez incluso siete años, se invirtieron en la reconstrucción, para ser honesto, de todo el asunto. Desarrollo de productos, marketing, muchas cosas se quedaron sin suficiente inversión y Motorola estaba perdiendo dinero, a lo grande. Así que hemos hecho todo el esfuerzo para reconstruir.

Desde hace tres años empezamos a ser competitivos de nuevo con los productos, con el coste, con I + D, y nuestros dos lugares o dos geografías donde sostuvimos toda la empresa fueron América Latina, donde somos el número dos. Hemos sido el número dos y somos el número dos, después de Samsung. Apple no es muy fuerte en América Latina debido al coste. Somos el número tres en Norteamérica. Apple domina ampliamente, Samsung y luego Lenovo o Motorola. Ahora, una vez que el producto está listo, nos preguntamos, ¿qué es lo siguiente?

El siguiente paso es el hipercrecimiento en Europa, el hipercrecimiento en Asia, con la clara visión de convertirnos en los tres primeros operadores de telefonía del mundo, excepto China, en los próximos dos o tres años. Probablemente ahora debería decir en los próximos dos años, porque ya ha pasado un año. Estamos haciendo eso, estamos hiper-creciendo en Europa. Por darte algunos ejemplos: en Italia ahora somos el número tres. En Polonia, ahora somos el número tres. Estamos hipercreciendo como un 40 o 50% en la mayor parte de los países. En España teníamos un 1,5% de cuota. La última cifra es de en torno a un cinco o seis por ciento. Queremos llegar a ser el 10% del mercado español probablemente en un año.

"Después de Samsung, seremos el actor más importante de Android en el resto del mundo, excluida China".

¿En un año?

Sí, creo que en un año es posible. Queremos crecer rápido. En Asia estamos hiper-creciendo en India y Japón. Así que, en resumen, estoy muy seguro de que vamos a ser o el número tres o el número cuatro en España. Quiero decir, a veces eres el número cuatro y la diferencia con el número tres es del 0,1%. ¿Significa que fracasaste en ser el número tres? No, no lo hiciste. Creo que seremos, después de Samsung, el actor más importante de Android en el resto del mundo, excluida China.

No creo que estemos por encima de Samsung a corto plazo. Tienen un negocio muy, muy sólido durante muchos años. Pero después de Samsung, definitivamente estaremos allí. Creo que tenemos el producto, tenemos la tecnología. Estamos invirtiendo en tener nuestro propio agente de IA llamado Moto AI. Creo que tenemos todos los ingredientes y ahora estamos trabajando en la salida al mercado. La salida al mercado significa marketing, gente en los territorios. Esto no se hace en un año. Es un viaje largo, pero creo que tenemos todos los cimientos y vamos por buen camino. Pronto será visible en España.

Probablemente el último "momento wow" en el negocio de los smartphones fueron justo los teléfonos plegables. Pero durante los últimos años, hemos visto que los nuevos smartphones en general tienen una mejor cámara, mejor chipset, mejor duración de la batería. Es algo aburrido. ¿Es posible innovar en las especificaciones en un smartphone o sorprender a los consumidores?

Sí, y creo que ese "momento wow" será la IA. Se empezará a ver que los teléfonos tendrán su NPU. Obviamente, siempre habrá, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años, un teléfono con diseño más pequeño y con menos espacio para tener un silicio, más crítico para la vida de la batería porque nunca estás conectado.

Así que la innovación que se ve en el PC con NPUs se trasladará en cascada a los teléfonos con NPUs más pequeñas. No hemos hablado de ello, pero cuando tienes una NPU, lo siguiente que necesitas tener en software es un gran modelo de lenguaje. En PC serán siete mil millones de parámetros, en el teléfono serán dos mil millones de parámetros, pero el próximo año verás llegar una nueva cosa

llamada modelos de acción de gran tamaño.

Lo que desencadenará la innovación que creo que sorprenderá a los clientes el año que viene y el siguiente, cuando el teléfono empiece a hacer cosas por ti. El teléfono sabrá que tienes que ir a un sitio y ya no tendrás que pulsar Uber. Uber será activado por la inteligencia artificial del agente y el agente de IA sabrá a qué hora tienes que ir. Se activará Uber que ahora le enviará la retroalimentación que viene...y ya no tendrás que poner la dirección. Creo que será un momento increíble. ¿Sucederá por arte de magia el 1 de enero de 2025? No, será un viaje hacia 2025, pero te prometo que en 2026 muchos usuarios ya no pulsarán Uber. Quizás todavía habrá usuarios avanzados y habrá usuarios básicos que todavía lo harán.

¿Entonces esos "momentos wow" vendrán con el software y no con el hardware?

El software y la NPU que necesita este software para funcionar, así que sigue siendo una combinación de nuevo hardware y software, la duración de la batería seguirá evolucionando. Creo que en el caso de los plegables, el precio será más asequible, no en el precio básico, sino en los precios medios. Y se verá que la otra cosa que estamos haciendo es que un teléfono no tiene por qué ser necesariamente negro. Un teléfono puede tener muchos colores. Ya habéis visto nuestra asociación con Pantone. Un teléfono puede ser elegante. Puede estar a la moda. Y puede ser un dispositivo que estés orgulloso de enseñar a un amigo. Y esta es también una dirección que nos está dando un montón de buenos resultados. La gente está feliz de ver que Motorola tiene ahora un teléfono de color melocotón, o verde, o amarillo. Y creo que esto va a ser otro motor para el crecimiento de Motorola.

Los haters de la IA y la tecnología que nos espera

Hay muchas personas que creen que la IA es una burbuja, una burbuja gigante que va a estallar en algún momento. ¿Qué piensas de los haters de la IA y qué les dirías si los tuvieras delante?

En primer lugar, creo que la IA no es una burbuja. Tiene la misma importancia que Internet hace 30 años. Ahora, exactamente igual que Internet hace 30 años, hay un palo de hockey. Luego vendrá la fatiga. Así que predigo que habrá un momento en que diremos, la gente dirá que fue una burbuja, pero luego las implicaciones a largo plazo crecerán con el tiempo en los próximos 10 años. Así que creo que puede ser que haya algún ruido de burbuja y tal vez el mercado de valores se estrellará el precio de las acciones de las empresas de IA. Y entonces volverá a crecer. Es probable que esto suceda. ¿Es porque es una burbuja? No, es porque la gente espera un cambio secular que ocurra en una noche, y eso no es posible.

Así que la importancia es súper alta y cambiará nuestra vida, pero si hay expectativas de que pueda suceder todo en un año, esto fracasará. Habrá desastres por el camino, seguro. Tal vez una o dos empresas quiebren, pero estructuralmente esto nos cambiará. Esto hará que nuestros coches sean diferentes. Todo será diferente.

También preveo que en 10 años todos tendremos un robot en casa para hacer las pequeñas cosas, para preparar tu comida. Cosas domésticas, sí. Y todo se activará con la base de la inteligencia artificial, el modelo lingüístico, el gemelo personal, para que el robot sepa qué te gusta comer y a qué hora volverás a casa. Todo esto sucederá. Es una cuestión de cuándo, no de "si", para mí, y luego, por supuesto, la escalabilidad del coste, porque un robot será un nicho cuando cueste 20.000 euros, y estará en casa de todo el mundo cuando cueste 1.500 euros.

¿Cómo experimenta una empresa como Lenovo el conflicto tecnológico entre China y Estados Unidos?

Mira, no es que lo experimentemos. Nosotros, simplemente, primero que nada, somos la empresa con la gestión más diversa. Nuestro LEC es nuestro equipo ejecutivo de liderazgo. Está compuesto por todo tipo de nacionalidades, por lo que esta es una empresa gestionada por la diversidad. Nuestras sedes centrales están en China y Estados Unidos. Nuestras fábricas están en Japón, China, India, Hungría, Brasil, México, Estados Unidos, y tal vez me falte una o dos, y tenemos operaciones en probablemente 180 países del mundo, por lo que cumplimos con el mundo y las regulaciones en los 180 países. Es nuestra misión hacer eso, así que creo que solo necesitamos ejecutar la regulación de la manera correcta. Nos adaptamos a lo que los organismos gubernamentales decidan que es apropiado.

Definitivamente, es un hecho que habrá cosas que serán regulaciones diferentes en Asia, en Europa, en China. Piensa en la IA. Las regulaciones de IA no son solo de China o Estados Unidos. Habrá una ley de IA para Europa, y tal vez haya una ley de IA para España que no será exactamente igual que la europea, por lo que es muy complicado, pero es lo que sabemos hacer bien, cumplir, ejecutar dentro de las normas y leyes de cada país y cada continente.

Si estuviéramos aquí dentro de cinco años, hablando de dispositivos de nuevo, ¿de qué dispositivos estaríamos hablando?

Creo que durante los próximos dos años vamos a seguir hablando de nuestro portátil, nuestra tableta y nuestro teléfono. Probablemente hablaremos de nuestra pulsera. Con el tiempo, también empezaremos a hablar de nuestras gafas, pero el plazo se pospone un poco porque la tecnología para realizarlo no está madura, y no veo que madure a escala demasiado pronto. Así que, probablemente, en cinco años, estaremos hablando también de algún tipo de gafas.

¿Gafas Lenovo también?

Podría ser. Ya tenemos nuestras gafas AR y VR. Evolucionará para ser de escala masiva. Tienen que ser muy ligeras, muy, muy delgadas, y aquí es donde vienen los problemas. Necesitas conexión de batería, muchas cosas. Obviamente, también hablaremos de, no digo con Lenovo, pero digo que tal vez tengamos un robot en la habitación en cinco años o 10 años. Así que creo que para los próximos tres o cuatro años, es lo que es ahora, tal vez con nuevas formas, porque si quito el teclado, ahora tengo la posibilidad de hacer una forma totalmente diferente. Esto sucederá pronto, y luego vendrán dispositivos más sofisticados e innovadores a medida que la tecnología esté lista.

Curiosamente, la batería sigue siendo uno de los mayores desafíos que no nos abandonará pronto, porque en el momento en que tienes suficiente batería, ahora quieres un dispositivo más ligero, y de repente no tienes suficiente batería. Y la batería seguirá siendo un reto durante algunos años en los coches, y también para productos como las gafas.

Si puedes, en una frase, ¿cómo será Lenovo dentro de cinco años?

Lenovo será líder, ¿me permites dos frases? (risas). Sí, vale. Lenovo liderará la tecnología más inteligente para todos, y dentro de esto, queremos liderar la IA más inteligente para todos.

