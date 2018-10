El equipo de Jesús León : cámara, objetivos, accesorios y más

Jesús León es el coordinador de Xataka Foto y responsable de Comunidades WSL. Periodista y fotógrafo, en su trabajo acostumbra a probar cámaras y equipos fotográficos de todo tipo, acudir a las presentaciones para ver de primera mano las novedades del mercado y gestionar todo un medio centrado en la imagen.

Hemos charlado con Jesús sobre qué herramientas emplea en su día a día para trabajar y por qué las eligió, cuáles son sus criterios de compra y qué planea adquirir en un futuro cercano.

Más de una década probando cámaras

Jesús León lleva trabajando en Xataka Foto durante 11 años, un tiempo que le ha permitido probar multitud de cámaras y objetivos. León lo considera un privilegio, ya que pocos tienen la oportunidad de testear para elegir qué modelos se ajustan mejor a sus gustos y necesidades profesionales, que en su caso consiste en la realización de reportajes, retratos, eventos y algo de fotografía de producto para acompañar los artículos.

Por sus manos han pasado marcas tan icónicas como Canon o Nikon, Olympus... pero desde hace unos años y por su experiencia probando equipos, se queda con Fujifilm y Sony:

"Al margen de cámaras antiguas (algunas analógicas y otras de la primera época digital), en la actualidad tengo un equipo sencillo y ligero como es la veterana Fujifilm X-E1. Es un modelo que elegí por su ligereza y diseño, además de por su excelente reproducción de color. La acompaño de tres objetivos con los que puedo realizar todo el tipo de fotografía que hago habitualmente: un Fujinon XF18–55mm F2.8-4 R LM O.I.S., un XF 35mm F1.4 R y un XF 56mm F1.2 R. Me gustan porque son compactos, con buena construcción y de gran calidad óptica".

Recientemente adquirió una nueva cámara para su trabajo, la Sony A7 III (2.250 euros) con el objetivo Sony Zeiss Vario-Tessar T FE 24-70 mm F4 ZA OSS, otro equipo del que destaca su ligereza y polivalencia.

"Desde hace casi 6 años trabajo con la Fujifilm y, tras probar casi todos los modelos de Sony A7, quise completar mi equipo con la Sony A7 III. Curiosamente esa no la había probado, pero todos los modelos anteriores me habían gustado. Es un modelo reciente muy polivalente, sirve para muchos propósitos, dispone de gran calidad de imagen y muy buena autonomía. "

Accesorios: los mínimos imprescindibles para su trabajo

El minimalismo es una característica fundamental a la hora de elegir dispositivos, pero también a la hora de ejecutar su trabajo. Así, el sevillano asegura tener lo mínimo con lo que puede completar sus encargos y tareas diarias.

Con tantos archivos fotográficos, a Jesús se hace indispensable tener copias de seguridad, así que en su oficina abundan los discos duros, que siempre son de de sobremesa y de la misma marca: "El último que adquirí fue un Seagate Backup Plus Hub de 6 TB (160,80 euros) con USB 3.0, que es con el que trabajo actualmente como principal copia de seguridad. Tengo otros discos duros, siempre de sobremesa porque he tenido malas experiencias con los portátiles y siempre uso la misma marca porque me resulta muy fiable, tanto a mi como a otros compañeros".

Jesús León nos hace hincapié en algo que suele pasarse por alto y que nunca falta en su trabajo:"Una gamuza de las que se utilizan para limpiar gafas. "No se me puede olvidar cuando salgo a hacer fotos, para mantener los objetivos siempre muy limpios."

No obstante, hay otros accesorios que son imprescindibles en su día a día:

"Uso las tarjetas de memoria SanDisk Extreme PRO SDHC y SDXC UHS-II de 64 GB (33,49 euros), una pequeña linterna Maglite Minimag (14,56 euros) para iluminar detalles y una libreta Moleskine. Otros elementos que uso con mucha frecuencia tanto para fotografía de producto como para retratos son el trípode Vanguard Alta Pro 263AT (149,90 euros), que es una marca suiza con gran relación calidad-precio no muy conocida fuera del entorno fotográfico, el reflector plegable Walimex (30,49 euros), el monopié Waliflex Walimex Pro WT-1003 (20,33 euros) y una regleta de 8 enchufes con protector de sobretensión Brennenstuhl (22,98 euros)"

Apple y Xiaomi como marcas con buena relación calidad precio

En el apartado de electrónica, Jesús es usuario de Apple convencido por cuestiones de costumbre, uso y de amortización: "En mis trabajos siempre he usado equipos Apple, así que me acostumbré a su ecosistema y los acabé comprando para uso personal. Ahora que trabajo desde casa, son mi equipo para todo y se ajustan muy bien a mi trabajo de fotografía y diseño. A mi los equipos de Apple me han rendido bien siembre, solo he tenido que hacer alguna actualización (memoria, disco duro…) y cuidarlos, por lo que me duran muchos años."

En su haber cuenta con dos ordenadores de Apple, un portátil y un sobremesa, que a pesar de su edad siguen dándole un buen servicio:

"Tengo un viejo iMac de 21,5 pulgadas de finales de 2009 ampliado con 12GB de RAM que todavía aguanta pero que pronto renovaré. No es que se ralentice o tenga problemas, sino porque el nuevo software (Adobe Photoshop, Lightroom, Capture One…) requiere más potencia de procesador y memoria y ya voy justo."

Para cuando toca trabajar en movilidad, León emplea un MacBook Pro de 13 pulgadas (principios de 2011) con 4GB de RAM ampliada con un disco SSD Samsung 850 EVO de 250 GB.

El equipo de Jesús León

Jesús nos insiste en que no es fanboy de Apple ni de cualquier otra marca. Aunque hasta la fecha había usado iPhone por aprovechar el ecosistema y las aplicaciones de Apple, una emergencia le hizo adquirir un Xiaomi Mi A1 (143 euros):

"El día menos pensado mi iPhone 5 murió tras muchos años de uso y pensé en comprarme un móvil asequible para salir del paso. Estoy encantado con su rendimiento general, incluida la cámara. Con el Xiaomi Mi A1 puedo hacer alguna foto esporádica o cuando necesito, pero siempre que haya buena luz, porque en interiores poco iluminados o de noche no resuelve nada bien. Menos mal que siempre llevo alguna cámara encima y puedo solventarlo."

¿Y cuándo se va de viaje?

Jesús León no viaja demasiado por trabajo, pero cuando lo hace también apuesta por el minimalismo y la ligereza. Tanto es así que huye del equipaje típico de fotógrafo para no llevar cosas de más: "No me va llevar la típica mochila o bolsa fotográfica, me gusta cualquier bolsa discreta que no parezca de fotógrafo. Be.ez es una marca francesa con diseños originales y de buena calidad"

Bolsa de viaje y funda de portátiles, ambos de la marca Be.ez

"Me gustan las bolsas pequeñas y cruzadas y no tanto las típicas mochilas con las que acabas llevando más cosas de las que necesitas. Uso una bolsa de Be.ez donde me caben el portátil, cargador y alguna cámara. A veces solo llevo el portátil dentro de una funda también de la marca Be.ez (23,58 euros) metido en la maleta de viaje."

Próximas adquisiciones

Aunque Jesús ya nos ha explicado que más pronto que tarde tendrá que renovar su iMac, no es la única adquisición que planea realizar en un futuro cercano. Con la premisa de un presupuesto limitado y el espíritu de mantenerse en lo esencial, nos explica que le gustaría tener una segunda pantalla de más calidad que la del iMac:

"Quiero una segunda pantalla de 27 pulgadas o más para poder realizar el trabajo de edición y postprocesado de fotos con más fiabilidad en los colores. Me gusta BenQ porque tiene monitores de buena calidad, con precio muy ajustado y fiables. Por precio me gusta la BenQ SW240 (445 euros), pero recientemente probé una BenQ modelo SW271 (1190 euros) de 27 pulgadas y me atrajo bastante."

En el apartado de cámaras, Jesús nos confiesa que le gusta la recién presentada Ricoh GR III: "Es una cámara compacta, discreta y con buena óptica y sensor, que se ajusta mucho mi forma de fotografiar e ideal para llevar siempre encima."

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.