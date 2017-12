"El mercado de gaming está ayudando a reducir la caída de los PCs", entrevista a Francois Bornibus (Lenovo)

Lenovo cierra el año soplando las velas con el 25 aniversario de sus ordenadores portátiles Thinkpad. La semana pasada hicieron un repaso de la trayectoria de esta gama de ordenadores y aprovecharon para dar algunas pinceladas de la situación del mercado haciendo mucho foco en los PCs y no tanto en otras líneas de producto. Su objetivo para los próximos seis meses: superar a HP en cuota de mercado y convertirse en el líder de un mercado que sigue cayendo, como reconoce Lenovo, pero que encuentra alivio en la categoría gaming.

Durante el evento pudimos saber que la edición aniversario del Thinkpad no llegará a España y también que entre los primeros dispositivos Always Connected con tecnología ARM de Qualcomm habrá también uno de Lenovo. Al finalizar tuvimos oportunidad de hablar con Francois Bornibus, presidente de Lenovo en la región de Europa, Oriente Medio y África, con quien pudimos hablar del presente de la compañía, algunos puntos críticos y también hicimos un repaso de lo que está por venir en los próximos meses.

Fuertes en gaming pero sin entrar en detalle

En la presentación nos has hablado sobre Legion y la importancia dentro del negocio de Lenovo en el sector del PC. ¿Puedes darnos más datos de cómo ha sido ese crecimiento?

En la region de EMEA el volumen de dispositivos gaming con la marca Legion ha aumentado un 70% este año. Tanto los ordenadores como los productos de Legion han tenido una buena recepción, desde una perspectiva de negocio estamos viendo que el mercado de consumo está cayendo a un ritmo muy alto y el mercado de gaming está ayudando a reducir esa caída y nosotros, como marca de gaming, estamos creciendo más rápido que otros competidores.

Lenovo este año ha tenido que pagar 3,5 millones de euros por los problemas que tuvisteis con Superfish hace unos años. ¿Qué medidas habéis tomado para que esto no vuelvaa ocurrir?

Dos cosas. Primero, hemos respondido de manera extremadamente rápida para buscar una solución, lo arreglamos en un par de días con Microsoft y otros partners y segundo, ahora nos aseguramos que todos los partners que participan con nosotros no introducen este tipo de contenido en nuestros ordenadores. Este tipo de situaciones le pueden ocurrir a cualquier fabricante.

"Somos una compañía que tiene ordenadores portátiles, estaciones de trabajo y móviles. Estamos viendo cómo podemos empaquetar todo eso para hacerlas funcionar juntas y crear innovación en términos de uso."

ARM y Always Connected con miras al mercado profesional

Sobre los dispositivos Always Connected, has anunciado que tendréis uno el año que viene. De cara al consumidor que tenga que elegir entre un X86 o un ARM, ¿habrá alguna diferencia de precio?

No hemos definido todavía el roadmap para el precio pero creo que va depender de cómo la gente utilizará estos dispositivos. Con Always Connected queremos llegar a un público que necesitar estar conectamos constantemente por su trabajo por ejemplo. No podemos dar más información sobre el precio en este momento pero no será muy diferente, todo se reducirá a elegir qué tipo de dispositivo queremos: uno profesional donde siempre tengamos nuestro mail listo o uno que no, más orientado al consumidor final.

Ahora que se acaba el año y comenzamos a pensar en los dispositivos del año que viene ¿Cuándo veremos los nuevos portátiles? ¿Y la renovación de los Moto?

En CES anunciaremos nuevos ordenadores portátiles, sobre los teléfonos móviles en el Mobile World Congress no lo sé.

Huawei y Samsung están apostando por conectar el móvil a un monitor para convertirlo en una estación de trabajo. ¿Hay planes en Lenovo de usar los Motorola para crear una experiencia parecida?

Sí, estamos estudiando diferentes maneras de cómo hacerlo. Somos una compañía que tiene ordenadores portátiles, estaciones de trabajo y móviles. Estamos viendo cómo podemos empaquetar todo eso para hacerlas funcionar juntas y crear innovación en términos de uso. Lo que estamos teniendo en cuenta es que la experiencia que se crea ofrezca valor al consumidor. A veces ves ideas o conceptos interesantes donde te olvidas del móvil y trabajas solo con el móvil conectado a la pantalla pero ¿qué ocurre cuando necesitas ambos? Tenemos un montón de ideas pero queremos asegurarnos que el uso es seguro y que teléfono y ordenador funcionen por separado. No creo en la idea, personalmente, de un dispositivo que haga dos usos pero como compañía estamos trabajando en estas ideas.

"Moto Z está funcionando muy bien en África donde hemos vendido más de 3 millones de dispositivos, en Brasil hemos superado a Apple."

El Moto G ha sido durante muchos años el móvil de referencia en la gama media y el elegido por muchos cuando quería un smartphone bueno por poco dinero. Este año esa hegemonía se ha visto discutida y hemos visto cómo Xiaomi, Huawei o Honor han traído dispositivos en el mismo rango de precio y con especificiaciones muy parecidas. ¿Qué tal ha ido el año para los Moto G5?

No tengo el detalle del negocio de móviles de Moto en Lenovo pero el Moto G5 es un producto muy bueno. No tengo las cifras de España pero el volumen tanto en EMEA como en España es excelente. La línea de precio está muy ajustada por lo que ofrece, el Moto Z está funcionando muy bien en África donde hemos vendido más de 3 millones de dispositivos, en Brasil hemos superado a Apple... Desde que compramos Motorola la división ha ido creciendo cada año.

¿Crees que este año la estrategia de lanzar cuatro Moto G5 diferentes ha funcionado? Son terminales muy parecidos que pueden llevar a la confusión...

No tengo el detalle del negocio de los móviles, no puedo responderte a esta pregunta.

En 2017 os habéis quedado como el único fabricante de móviles que apuesta por los smartphones modulares. ¿Tienen futuro los Moto Mods dentro de la compañía?

Sí, créemos en los módulos en los smartphones. Tenemos varios Mods en el roadmap y varios acuerdos con compañías para crear nuevos accesorios. No es una estrategia a corto plazo, créemos en ello a largo plazo.