Tesla va a instalar la batería de litio más grande del planeta en Australia: 100 megavatios para 30.000 hogares

Elon Musk y el brazo de Tesla especializado en energías renovables, ha llegado a un acuerdo con el gobierno australiano para montar en el sur del país lo que podemos considerar como la batería de litio más grande del planeta.

Se trata de un proyecto con contrato en firme en el que se involucra a Tesla y la empresa Neoen, especialista en energías renovables. Vamos con lo importante, que es que la batería tendrá la capacidad de almacenar 100 megavatios (MW).

¿Qué sentido tiene tener a una estación generando energía renovable si no la almacenamos? Más allá del consumo instantáneo, contar con un sistema de baterías que sean capaces de guardar tanta energía dará mucha estabilidad en caso de emergencia.

En septiembre del año pasado ya se ha un apagón importante en la zona debido a la ola de calor, una situación que se puede seguir repitiendo con facilidad. Así que la obra de Tesla será más que bienvenida.

Obviamente también hay un factor económico que afecta al bolsillo del consumidor: si el coste de producción de la energía es menor, el precio medio también bajará. Eso dicen los implicados.

El sistema que van a montar será capaz de alimentar con electricidad a 30.000 hogares, toda una ciudad. Estará ubicado en un parque eólico que Jamestown. Ahora vienen las prisas, quieren tenerlo todo listo antes de terminar el año.

Aunque no conocemos los detalles económicos, en marzo del año pasado Musk aseguró que podía acabar con el problema de energía de la zona en 100 días. Si no lo conseguía en ese tiempo, Tesla lo haría gratis, y parece que lo va a cumplir.

Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?