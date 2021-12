El precio de la luz supera los 300 €/MWh: nuevo récord histórico para un final de año que apunta todavía más alto

Tenemos nuevo récord histórico en el precio de la luz. 302,48 euros el megavatio hora en el precio mayorista, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Por primera vez, el precio de la luz bate la barrera de los 300 euros de media y todo indica que terminaremos el año con el precio de la luz desbocado, colocando diciembre como el mes más caro de la historia.

Durante las pasadas semanas el mercado parecía haber dado un ligero respiro, pero con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento del precio del gas se ha vuelto a disparar un precio que la mayoría de expertos ya avisaron que crecería hasta estas cotas.

Durante el día de hoy se han negociado en España hasta 527 GWh, considerablemente por encima de los 446 GWh que se adquirieron a finales de septiembre cuando el precio rompió la barrera de los 200 euros el megavatio hora.

En las horas de madrugada hemos tenido un mínimo de 251,78€/MWh, pero el máximo alcanza ya los 345€/MWh. Puede parecer una cantidad desmesurada, pero si nos fijamos en Europa veremos que estos niveles todavía pueden crecer considerablemente.

En Francia el megavatio hora se paga hoy a 353,09€/MWh de media y en Italia a 347,35€/MWh, los dos países por encima de nuestro pico.

EUROPEAN ENERGY CRISIS: A map is worth a thousand words (and in case a few words are needed: that day-ahead electricity price is a record for Germany and much of the rest of Europe) | #EuropeanEnergyCrisis pic.twitter.com/m8SFhWoS6K