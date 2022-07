Hacia la independencia energética: Europa ya tiene fecha para su planta de hidrógeno más grande

El mapa del hidrógeno verde suma un nuevo punto de referencia internacional. Shell ha decidido levantar en la costa holandesa la que, asegura, será la mayor planta de Europa: Holland Hydrogen I.

La instalación se alimentará con la energía renovable del parque eólico marino Hollandse Kust y sus electrolizadores alcanzarán una capacidad de 200 megavatios (MW). La multinacional calcula que, una vez se active, la planta podrá producir hasta 60.000 kilos diarios de hidrógeno verde.

La nueva planta se construirá en Tweede Maasvlakte, en el puerto de Rotterdam, y de cumplirse el cronograma de la compañía estará operativa en 2025. La multinacional ha anunciado sus planes de levantarla después de tomar “la decisión final” sobre su inversión, de la que no han dado detalles.

El hidrógeno que salga de la planta se canalizará a través del gasoducto HyTransPort, impulsado por el Puerto de Rotterdam y HyNetwork, con destino a la refinería Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, donde ahora se utiliza “hidrógeno gris” que implica el uso de gas natural.

Al cambiarlo por la alternativa verde, Shell quiere avanzar hacia su objetivo de alcanzar las “cero emisiones netas en 2050”. “Descarbonizará parcialmente la elaboración de productos energéticos de la instalación, como gasolina, diésel y combustible para aviones”, detalla la firma: “A medida que los camiones pesados llegan al mercado y crecen las redes de reabastecimiento de combustible, el hidrógeno renovable puede ayudar a descarbonizar el transporte comercial por carretera”.

Shell is building Europe’s largest renewable hydrogen plant in the Netherlands.



The 200MW electrolyser will produce up to 600,000 kg of renewable hydrogen per day, marking the beginning of a regional hydrogen economy. https://t.co/mne02DhIvG

