Hasta un 80% de los tejados son lo suficientemente soleados para la energía solar

Hablamos mucho sobre energía solar, en especial sobre la doméstica. Pero la verdad es que su posible alcance real es un misterio. No sabemos cuántos tejados pueden tener paneles, no sabemos cuánta energía pueden producir y no sabemos cuáles son rentables o no.

Para solucionarlo, hace unos años Google lanzó Sunproof, una herramienta que ayuda a resolver todas esas preguntas. Por ahora, solo está operativa en Estados Unidos. Pero si nos fijamos en las cifras generales, la conclusión es sorprendente: el 80% de los tejados norteamericanos son los suficientemente soleados como para (técnica y financieramente) viable instalar paneles solares.

¿Un 80%?

Pues sí. Sunroof usa muchísima información: modelos 3D de los tejados y los árboles o estructuras cercanos, estimaciones del clima local, análisis de la situación del sol a lo largo del año, etc. El resultado es que la herramienta permite estimar la cantidad de energía solar que se podría generar instalando paneles solares.

Y lo que es más importante, si es técnica y financieramente viable usar paneles solares para generar energía eléctrica. Tras analizar más de 60 millones de edificios: las conclusiones son sorprendentes (y muy esperanzadoras), el 80% de los tejados norteamericanos son viables.

Eso no quiere decir que en todas las ciudades se produzca la misma energía, claro. Mientras que estados como Hawai, Arizona, Nevada o Nuevo México tienen tasas del 90%, otros estados como Pensilvania, Maine o Minnesota están en el 60%. A la espera de que Google extienda la herramienta al resto del mundo, podemos usar estos datos para hacernos una idea de qué pasaría en otros países y regiones.

Y todos los expertos coinciden en que los datos son tremendamente prometedores. Por latitud y climatología, no todos los países podrán generar los 18.948 gigavatios hora al año que podría generar la ciudad de Houston si aprovechara sus tejados. Pero sin lugar de dudas, esto confirma que la energía doméstica ha llegado para quedarse.

Vía | MIT Technology Review