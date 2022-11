El gran tapado en la crisis del gas es Oriente Medio: Europa ha cambiado la dependencia de Rusia por la suya

Oriente Medio se ha convertido en uno de los mejores aliados de Europa para enfrentarse a la crisis energética. Estados Unidos ha sido claramente el mayor beneficiado, pero productores como Arabia Saudita, Kuwait y Qatar son los grandes tapados. Este 2022 será recordando en Oriente Medio no solo por el impacto del Mundial de fútbol, sino por haber conseguido firmar nuevos acuerdos multimillonarios para suministrar energía durante los próximos años.

Qatar será en 2026 el mayor exportador de gas mundial. Con unas reservas de aproximadamente unos 24 billones de metros cúbicos de gas, Qatar es el segundo mayor vendedor de gas a nivel mundial. Irán tiene unas reservas muy generosas, pero no es un vendedor activo. China y Estados Unidos producen más, pero no exportan tanto. Únicamente por encima está Rusia.

Por sus condiciones, la Unión de Gas Internacional calcula que en 2026, Qatar se convertirá en el primer exportador mundial de gas. Es para esa fecha cuando se espera que se complete el proyecto de Qatar North Field, para expandir sus exportaciones en un 60%, tras una inversión de 30.000 millones de dólares.

Gracias a los múltiples acuerdos firmados con Europa. Oriente Medio se ha posicionado como un contrapeso a Rusia. Las importaciones que antes se hacía a Rusia, muchas de ellas se han sustituido por Qatar. Hasta el punto que ya es el segundo mayor proveedor de gas a Europa, con un 21% durante este año. Esto derivará en una mejora de su economía de más del 4,4%.

Tanto Francia como Alemania han firmado acuerdos de cooperación con Qatar. La francesa Total Energy pactó con Qatar Energy un acuerdo por valor de 1.500 millones de dólares para convertirse en el mayor accionista. También se hizo con el 6,25% de North Field en un acuerdo de 2.000 millones de dólares.

Por parte de Alemania, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, pactó con el canciller alemán el aumento de las importaciones y el envío de GNL a partir de 2026, cuando finalicen las labores de expansión de los yacimientos de gas en Qatar.

El problema no es este invierno, sino los años venideros. "Creo que el problema va a ser enorme y por mucho tiempo", expresaba Saad Al-Kaabi, ministro de energía de Qatar, en una entrevista con el Financial Times. Desde el país árabe ven que Europa ha completado sus reservas, pero la situación para después del invierno no parece tan clara. En lo que parece claramente una advertencia interesada, el ministro qatarí expresa que Europa tendrá problemas con la energía hasta al menos 2025.

Una crisis energética que se alargará en el tiempo, según expresa también Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía. Ante esto, Qatar se presenta como un aliado muy oportuno no solo para este invierno, sino para los próximos años. Junto a Qatar, también Egipto o Arabia Saudita quieren ampliar sus exportaciones de GNL, aunque parten de una posición mucho más débil.

No solo con el gas, también con energía verde. Países como Qatar son una potencia en gas y petróleo, pero sus grandes empresas energéticas son muy conscientes de la transición hacia las energías renovables. Y además tienen las condiciones necesarias para también liderar en energías como la solar.

Bill Gates, durante la la Cumbre de Sostenibilidad de Abu Dhabi, expresó que los Emiratos Árabes Unidos son "parte de la solución" para la transición energética y elogió sus potentes inversiones en energía nuclear y solar.

El rol estratégico de Oriente Medio hace temer ataques terroristas. La creciente importancia de Qatar o Arabia Saudita en el panorama mundial, por su influencia sobre el mercado energético, hace temer que se realicen ataques terroristas sobre infraestructuvas clave. Así lo ha avisado la CNN, que apunta que la inteligencia de los Estados Unidos cree que se avecina un posible ataque desde Irán.

Imagen | Qatargas