Europa pacta un tope al gas de 180€/MWh. Ha costado, pero finalmente hay acuerdo para afrontar la crisis energética

Han hecho falta meses de negociación, pero finalmente los ministros de Energía de la Unión Europea se han puesto de acuerdo en implementar el tope al gas. La conocida como 'excepción ibérica' dejará de serlo y se aplicará en todos los países europeos. Ha pasado más de un año desde que España y Portugal planteasen el tope al gas, pero países como Alemania o los Países Bajos se habían posicionado en contra.

Ahora ya hay acuerdo. La Unión Europea implementará un tope al gas de 180€/MWh. Tendrá un mecanismo condicional, ya que se activará durante tres días en los que el precio del índice holandés de referencia, el TTF, supere por 35 euros el precio internacional del GNL.

Hasta llegar a este punto han habido varios tira y afloja. La Comisión Europea ya aceptó que se tenía que implementar un tope al gas, pero los detalles no estaban claros. Durante este proceso se ha rechazado un tope al gas de 275 euros el megavatio hora, durante dos semanas en los que el TTF superase el precio de referencia en 58 euros.

La propuesta aceptada finalmente ha bajado de los 220 a los 180€/MWh y solo durante tres días hábiles. Sin embargo se aplicará en más ocasiones, ya que la diferencia con el precio internacional solo será de 35€ para que se active el tope.

La fumata blanca al tope al gas puede entenderse como una victoria para países como España, que habían presionado para su implementación. De los 27, los países que estaban en contra eran Hungría, Austria, Holanda y Alemania, pero finalmente solo los húngaros han votado en contra.

A partir de 2023, la Unión Europea contará con un mecanismo equivalente al español para intentar que el precio de la energía, muy dependiente del precio del gas, no se dispare en exceso respecto a los mercados internacionales. No significa esto que el gas no vaya a estar caro, ya que si el precio internacional crece, seguirá golpeando a Europa por igual. Sí se intenta buscar que Europa tenga una situación equivalente a la de los mercados internacionales. Y no una excepcionalidad provocada por la guerra con Rusia.

Imagen | Patrick Federi