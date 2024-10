España tiene previsto cerrar todas sus centrales nucleares. Y la Comunidad Valenciana piensa que es un error grave

Las centrales nucleares en España no han tenido la misma expansión que en otras partes del mundo. La moratoria que empezó a estructurarse en los años 80 limitó el auge en la construcción de nuevas plantas. Actualmente, los planes del Gobierno pasan por apostar por las energías renovables que han alcanzado más del 50 % de producción limpia. En cambio, la energía nuclear no llega al 14% de la producción de energía a nivel nacional y solo quedan 5 centrales nucleares operativas. No obstante, el desmantelamiento completo comenzará en 2027 hasta 2035.

Sin embargo, la tendencia actual global es diferente y muchos países están optando por las plantas nucleares, debido a los centros de datos que necesitan de una energía continua y de gran capacidad. Ante esta situación la Comunidad Valenciana tampoco está de acuerdo con la decisión de la política del Ejecutivo nacional.

Cofrentes cierra en 2030. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado al Gobierno central que no cierre la central nuclear de Cofrentes, en la comarca del Valle de Ayora en Valencia. Su cierre está programado para 2030. La argumentación por parte del ejecutivo valenciano ha sido que la Central de Cofrentes produce el 45% de la energía en la Comunidad Valenciana.

Además, la consellera de Industria, Nuria Montes, ha explicado que no se puede cerrar ante una falta de alternativas fiables que solo conducirían a utilizar gas para cubrir la demanda de la región. Además, ha añadido que otros países están extendiendo el uso de la energía nuclear y que la central de Cofrentes está en óptimas condiciones.

Alternativas fiables. Aunque España tenga buenos números en cuanto energías limpias, desde la Comunidad Valenciana solo se ha incorporado a la red 13 MW de renovables en el último año. Sin embargo, el futuro del hidrógeno pasa por la Comunitat con la creación de una planta de hidrógeno en el año 2026, que será una pieza importante para la infraestructura del H2Med.

¿Qué plantean hacer con las nucleares en España? En el año 1994 se consolidó la moratoria nuclear como parte de un cambio en la política energética. Esta medida se evalúo por la sobrecapacidad de generación de energía y las preocupaciones sociales y ambientales tras los accidentes internacionales.

Actualmente, el Gobierno central ha decidido cerrar las centrales nucleares con la aprobación del Plan General de Residuos Radiactivos, donde se ha establecido los pasos a seguir en el cierre de las instalaciones y la gestión de los residuos. Además, de la creación de un superlaboratorio portátil diseñado para facilitar el desmantelamiento de las centrales.

Estos planes se están preparando para el año 2027, donde empezará el cierre de las plantas nucleares siendo la primera la de Almaraz I. Al año siguiente le seguirá la de Almaraz II. En el año 2030 serán clausuradas las de Ascó I y Cofrentes. Después de dos años le tocará a la de Ascó II. Por último, en el año 2035 se cerrará la de Vandellós II.

¿Qué ocurre en Europa? Las posiciones están bastante divididas en Europa en cuanto al uso de centrales nucleares. Por un lado, Alemania, Austria, Dinamarca Luxemburgo, Portugal y España están en proceso o han cerrado sus centrales nucleares. Por otro lado, Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos, Polonia, Bulgaria, Croacia, Chequia, Finlandia, Hungría, los Países Bajos y Suecia han firmado una declaración para seguir apostando por la energía nuclear en el último foro nuclear .

Sin embargo, desde la Unión Europea los ministros han respaldado la energía nuclear como parte de su estrategia en la próxima cumbre climática de la ONU.

El futuro de las nucleares. El futuro de la energía nuclear está creciendo. Desde la Agencia Internacional de Engería Atómica (OIEA) ha anunciado que la potencia nuclear se multiplicará por 2,5 en 2050.

Esta expansión está siendo respaldada por las empresas tecnológicas, que ven en la energía nuclear una solución viable para alimentar sus centros de datos, sobre todo, aquellos dedicados a la Inteligencia Artificial. Empezó Microsoft explorando el uso de reactores nucleares y ahora se le ha añadido Google. Con toda esta situación cuenta con un aliado más grande para su crecimiento y son las entidades bancarias y financieras.

