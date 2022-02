La batalla de Chernóbil: Rusia y Ucrania están luchando por controlar la zona de exclusión

Un 26 de abril de 1986 el mundo contuvo la respiración. La central nuclear de Chernóbil sufrió un accidente, a la postre, trágico. Treinta y seis años después el nombre, el nombre de la pequeña villa acostada a los pies del complejo energético vuelve a estar de actualidad por un motivo distinto: Rusia y Ucrania están librando una de las primeras batallas de la guerra declarada hoy en sus alrededores.

Qué pasa. Lo ha anunciado el presidente, Volodymyr Zelensky, en su cuenta de Twitter: "Las fuerzas de ocupación rusas están intentando tomar la Central Nuclear de Chernóbil. Nuestros soldados están dando sus vidas para que la tragedia de 1986 no se repita. He informado sobre ello al primer ministro sueco. Es una declaración de guerra contra toda Europa". La noticia ha sido confirmada "oficialmente" por AFP y otras agencias, aunque la fuente original siempre partía del gobierno ucraniano.

El motivo. Chernóbil se encuentra a pocos kilómetros de con Bielorrusia, un estrecho aliado de Rusia implicado activamente en la invasión de Ucrania. Más aún, la central se construyó junto al extenso cauce del Dniéper, a 80 kilómetros al norte de Kiev, punto estratégico clave para todas las partes enfrentadas. El ejército ruso lleva meses aglutinando fuerzas en la frontera sur de Bielorrusia. Era de prever que, en caso de que la invasión tomara forma, los primeros combates llegaran a Chernóbil.

Map showing roughly where Russian forces have advanced. Most significant in the south, progress from northern axis (+paratrooper assaults behind lines), slow progress in east and northeast. pic.twitter.com/SvKP6xOGBY