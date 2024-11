Ahí va una locura deliciosa: una empresa israelí prepara una estación de carga de fusión nuclear para coches eléctricos

A principios de enero de este año se produjo una noticia que en aquel momento pasó relativamente inadvertida, pero que unos meses después está atrayendo muchas miradas. Honda Motors había decidido participar en la ronda de inversión de nT-Tao, una empresa emergente israelí involucrada en un proyecto de fusión nuclear. La entrada del sector privado en el terreno de la energía de fusión no es noticia, pero esta empresa tiene algo especial: pretende fabricar estaciones de carga para coches eléctricos que generen electricidad gracias a la fusión nuclear.

Honda Motors, el Gobierno israelí y varias compañías de capital riesgo, como NextGear Ventures, Delek US o OurCrowd, han invertido un total de 28 millones de dólares en nT-Tao. Suena bien, y no cabe duda de que la posibilidad de utilizar reactores compactos de fusión nuclear en las futuras electrolineras es muy atractiva, pero este proyecto nos invita a hacernos algunas preguntas razonables. Sobre todo si prestamos atención al extremadamente ambicioso itinerario que han descrito los responsables de esta pequeña empresa israelí.

Este es el plan de nT-Tao

Los responsables de esta compañía pretenden tener lista una planta de demostración de energía de fusión en 2029. Y prevén comercializar su tecnología durante la próxima década. Ojalá consigan su propósito, pero sobre el papel parece excesivamente optimista. Y lo parece porque la fusión nuclear plantea unos desafíos de tal envergadura que incluso los responsables de ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), el reactor experimental de fusión que está siendo construido en la localidad francesa de Cadarache, se han visto obligados a revisar profundamente su itinerario.

El plan de nT-Tao pasa por poner a punto un reactor de energía de fusión compacto capaz de generar entre 10 y 20 MW de electricidad

El plan de nT-Tao pasa por poner a punto un reactor de energía de fusión compacto (tendrá un tamaño similar al de un contenedor) capaz de generar entre 10 y 20 MW de electricidad. En su página web apenas ofrecen detalles acerca de su tecnología (es comprensible que prefieran mantener sus innovaciones en secreto), pero al menos desvelan que su reactor aspira a combinar las ventajas de los dos diseños de fusión nuclear mediante confinamiento magnético de los que tantas veces hemos hablado en Xataka: los tokamak, como ITER o JET, y los stellarator, como el TJ-II español o el Wendelstein 7-X alemán.

El corazón de su tecnología es un sistema de calentamiento del plasma que contiene los núcleos de deuterio y tritio, los dos isótopos del hidrógeno que intervienen en la reacción de fusión, que es extremadamente rápido y puede alcanzar una densidad 1.000 veces mayor que la de los reactores experimentales de energía de fusión convencionales. En teoría esta estrategia incrementa perceptiblemente la eficiencia del proceso y permite entregar una producción de energía mucho más alta que las tecnologías utilizadas en otros reactores de fusión.

No obstante, las promesas de nT-Tao no acaban aquí. Esta empresa también asegura que su estación de carga de fusión nuclear podrá entregar energía simultáneamente a un máximo de 1.000 coches eléctricos con un precio estimado que oscilará entre los 6 y los 13 centavos de dólar el kilovatio-hora. Todo esto suena muy bien, pero plantea dudas importantes que nos invitan a ser prudentes. No sabemos cómo van a resolver la irradiación del manto interior de la cámara de vacío. Tampoco cómo van a regenerar el tritio. O qué tipo de imanes de altísima intensidad van a utilizar. Aun así, merece la pena seguir la pista a esta empresa. Os mantendremos informados si nos sorprenden con alguna primicia.

Imagen | nT-Tao

Más información | Interesting Engineering

