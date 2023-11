X ya tantea el mercado para vender nombres de usuario sin actividad, según Forbes. Su precio: 50.000 dólares

¿Quieres un nombre de usuario de X, antigua Twitter, que ya está cogido? Si pertenece a una cuenta en desuso tal vez puedas conseguirlo en no demasiado tiempo. Siempre y cuando, eso sí, estés dispuesto a desembolsar una considerable suma. Así lo sugiere la última información publicada por Forbes sobre la red social de Elon Musk. Tras consultar correos enviados por empleados de la plataforma, la revista económica asegura que X ha intensificado sus esfuerzos para comercializar identificadores de usuarios sin actividad. Lo curioso no es tanto la iniciativa, en sintonía con comentarios anteriores de Musk, como los precios que maneja.

El enésimo intento por rentabilizar la red social.

@Handle Team. Así se llama —siempre según Forbes— el equipo de X que se encarga de trabajar en las posibilidades de un mercado para la venta de nombres de cuentas sin actividad. El foco se centraría en los identificadores registrados en su día, pero que han caído en desuso. El medio estadounidense se basa en emails enviados por empleados en activo de la propia X y mostrarían que la compañía ha actualizado recientemente sus pautas, procesos y tarifas @handle.

No apto para todos los bolsillos. Que la plataforma capitaneada por Musk haya intensificado sus trabajos para la venta de nombres de usuarios en desuso y la existencia de un equipo de trabajo, dentro de X, encargado de explorar ese posible mercado, son datos interesantes, pero no tanto como la otra pincelada que deja Forbes. Los emails que ha podido consultar contienen algo más: un precio.

Y no es precisamente apto para todos los bolsillos. El medio estadounidense asegura que al menos en algunos casos, X solicita una tarifa fija de 50.000 dólares para la compra. No se concreta, eso sí, a quiénes se dirige la propuesta.

Una novedad, pero solo a medias. No es la primera vez que surgen informaciones en esa línea. En enero The New York Times ya publicaba que X —entonces conocida aún como Twitter— estaba considerando la subasta online de nombres de usuarios para aumentar los ingresos de la compañía y el propio Musk se ha quejado de la "gran cantidad" de handles acaparados por "bots y trolls".

Es más, hace justo un año, después de hacerse con las riendas de la empresa, ya aseguraba que planeaba empezar a "liberarlos". "Twitter pronto comenzará a liberar el espacio de nombres de 1.5000 millones de cuentas", escribía.

Información recogida en la web de X sobre su política de cuentas en desuso.

La política, clara. De momento la política de X a respecto de los usuarios en desuso está clara y aparece recogida en la web de la compañía. "Lamentablemente, no podemos liberar nombres de usuarios inactivos en este momento", explica la plataforma antes de remitir a un link con información más detallada sobre qué se considera exactamente como cuenta inactiva, según las pautas de X.

"Para mantener su cuenta activa, asegúrese de iniciar sesión al menos cada 30 días. Las cuentas pueden eliminarse permanentemente debido a una inactividad", advierte X, si bien no abre la puerta a una posible venta, al menos de momento: "No podemos liberar nombres de usuarios inactivos en este momento. Si una cuenta que parece inactiva utiliza un nombre que le gusta, debería considerar seleccionar una variación disponible para su uso en X. Añadir números, guiones bajos o abreviaturas puede ayudarlo a encontrar un nombre disponible".

En Xataka: Elon Musk quiere que sus empleados conviertan X en un banco. Tienen un año para hacerlo

En Xataka: X ahora tiene un plan Básico (sin check de verificación) y otro Premium+ que cuesta el doble que el Premium estándar