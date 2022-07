El segundo intercalar nos está haciendo la pascua, así que lo mejor que podemos hacer es cargárnoslo

Los segundos intercalares llevan tiempo dándonos problemas. La idea parecía buena para sincronizar los relojes que usamos para medir el tiempo con la rotación de la Tierra, pero en tiempos de internet eso ha acabado convirtiéndose en una molestia importante. Ahora las grandes tecnológicas quieren cargárselo.

Por qué tenemos segundos intercalares. Como indica Wikipedia, un segundo se define como 1/86400 de un día solar medio, y éste viene determinado por la rotación de la Tierra sobre su eje y su órbita alrededor del Sol. El problema es que el tiempo se mide con relojes atómicos estables (Tiempo Atómico Internacional o TAI), pero la rotación de la Tierra ha ido reduciendo su velocidad. El día solar se ha ido volviendo más largo, a razón de 1,7 ms cada siglo.

Espera que me queda un segundo. Desde 1972 las autoridades que regulan la medición del tiempo han añadido un segundo intercalar 27 veces a ese reloj global llamado TAI. En esas ocasiones en vez de ir de las 23:59:59 a las 00:00:00 el reloj indicaba 23:59:60. Eso acaba siendo un problema para nuestros ordenadores, que se conectan a servidores de tiempo muy exactos para programar actividades en una secuencia exacta.

Pequeñas catástrofes momentáneas. Ese ajuste ha cusado muchos problemas en el pasado. En 2012 la aerolínea Quantas vio su sistema de reservas afectado, y tanto Reddit como Mozilla tuvieron problemas serios. Muchos sitios web quedaron inaccesibles mientras sus servidores se reiniciaban, y en 2017 la cosa se repitió con un problema en Cloudflare.

Las Big Tech están hartas. Google, Microsoft, Meta y Amazon han iniciado un movimiento para eliminar el segundo intercalar. Sus argumentos han convencido ya al NIST (National Institute of Standards and Technology) y al BIPM (Bureau International de Poids et Mesures). Meter ese segundo intercalar cada cierto tiempo no tiene sentido, aseguran, así que es mejor eliminarlo.

Acelerar o ralentizar relojes como opción. En Meta hablaban del problema y de posibles soluciones como el 'smearing' que consistiría en ralentizar o acelerar los relojes, pero al final lo mejor, dicen, sería quitarse de en medio el segundo intercalar.

Quitarlo tampoco sería tan grave. Ahmad Byagowi, investigador en esta empresa, explicaba en CNET cómo "prevemos que si nos ceñimos al TAI sin observación de los segundos intercalares, deberíamos estar bien durante al menos 2.000 años".

Imagen | Andrik Langfield