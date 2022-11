Qué fue de Clubhouse, la aplicación que redefinió el concepto de "hype" para lo bueno y (sobre todo) lo malo

"El audio social es una moda", decía Twitter Spaces mientras clavaba en nuestras pupilas su logotipo azul. ¿Qué es el audio social? ¿Y tú me lo preguntas? Una moda eres tú. Quién ya no es moda, ni tendencia, ni "nuevo paradigma de la comunicación que lo va a cambiar todo", como estos ojos llegaron a leer, es Clubhouse, la aplicación que aparecerá nombrada en la definición de 'hype' en la enciclopedia, entre 'hydra' e 'hypo'.

Clubhouse, aunque fue creada más de un año antes, estalló en enero de 2021, cuando no estar en la red social de las emisiones por voz en directo equivalía poco menos que a ser un pardillo. Repentinamente parecía que todo se cocía allí, sensación que se multiplicó cuando en febrero charlaban por allí pesos pesadísimos como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Naval Ravikant.

Just agree to do Clubhouse with @kanyewest