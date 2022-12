El porcentaje de ingenieros e investigadores empleados en cada país es un buen indicador. España no sale bien parada

El pasado 23 de noviembre se hicieron públicos los nombres de los 17 nuevos astronautas reclutados por la Agencia Espacial Europea (European Space Agency, ESA, en inglés), entre los cuales había dos españoles, Pablo Álvarez y Sara García, algo que no sucedía desde la selección de Pedro Duque como cosmonauta de la ESA, allá por 1992.

Se trata de un ejemplo del interés europeo en potenciar el desarrollo científico y tecnológico. En este sentido, los datos de la UE señalan que en 2021 casi 74 millones de ciudadanos de entre 15 y 74 años estaban empleados en ciencia y tecnología, lo que supone un aumento del 2,7% respecto al 2020. Sin embargo, el número de científicos e ingenieros empleados en los sectores científico y tecnológico varía según el territorio.

En imágenes. Milos Popovic, analista de datos, publicó en Twitter, el pasado 25 de noviembre, un mapa que mostraba el porcentaje de ingenieros y científicos empleados en el sector tecnológico, repartidos a nivel nacional en Europa, basándose en datos de Eurostat. La visualización indicaba las diferencias entre los países nórdicos (especialmente Noruega y Suecia) y Europa Central, con una densidad elevada, y los del Mediterráneo, con una concentración más baja.

Entre los sureños, los países que menos ingenieros y científicos están empleados en los ámbitos de la ciencia y la tecnología son Turquía, Grecia e Italia, mientras que España y Portugal muestran una densidad superior.

My latest map shows % of engineers & scientists employed in tech and science, according to most recent Eurostat data 👨‍🔬👩‍🔬🔬#science #tech #europe #RStats #DataScience #dataviz #maps pic.twitter.com/npou8oajBM