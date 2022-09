PayPal le dice adiós a una de sus mejores ventajas: dejará de reembolsar los gastos de las devoluciones

A lo largo de los años, PayPal ha demostrado ser una buena alternativa para efectuar pagos en línea. En muchas ocasiones, sus mecanismos de seguridad nos permiten evitar dolores de cabeza. Uno de ellos, el llamado reembolso de gastos de devolución, tiene los días contados.

La compañía ha anunciado que se despedirá de este sistema que permitía solicitar etiquetas de envío gratuitas o recuperar el dinero de los productos devueltos al vendedor. Reembolso de gastos de devolución dejará de estar disponible el próximo 27 de noviembre.

Adiós a una de las mejores ventajas de PayPal

Comprar a través de Internet no siempre puede resultar como esperábamos. El producto recibido puede no ajustarse a lo indicado en la publicación o puede ser defectuoso. Ante este tipo de situaciones lo más lógico suele ser devolver el producto al vendedor, pero no todas las plataformas de comercio electrónico ofrecen envíos gratuitos.

Amazon sí nos permite devolver productos gratis, pero muchas otras plataformas no. En este sentido, si efectuamos el pago con PayPal tenemos la posibilidad de pedir que se nos devuelva el dinero que hayamos gastado en enviar el producto defectuoso completando un formulario e incluyendo el recibo con el importe abonado.

Reembolso de gastos de devolución, como posiblemente sepas si alguna vez lo has utilizado, tiene algunas limitaciones como el límite de 30 euros por solicitud de reembolso y la posibilidad de recibir no más de 12 reembolsos por año. En cualquier caso, esta ventaja dejará de estar disponible el próximo 27 de noviembre para todos los usuarios.

PayPal ha comenzado a avisar a los clientes con un mensaje de correo en el que recomienda tener en cuenta este cambio y recuerda que el servicio de Protección al comprador seguirá estando disponible.

Nuestro servicio Reembolso de gastos de devolución está llegando a su fin. A partir del 27 de noviembre de 2022, PayPal ya no aceptará solicitudes de reembolso de gastos de envío de devoluciones.

Asegúrate de enviar cualquier solicitud de reembolso que cumpla los requisitos antes de la fecha indicada anteriormente para asegurarte de que se acepte la reclamación. Y recuerda que el servicio Protección del comprador de PayPal seguirá estando disponible en las compras que cumplan los requisitos. Para obtener más información sobre lo que cumple los requisitos, haz clic aquí.

Si tienes alguna pregunta, visita nuestro Centro de ayuda para obtener más información. Gracias por ser cliente de PayPal.

Atentamente,

PayPal

En relación a las razones por las que se va a dejar de ofrecer este servicio, PayPal dice que constantemente actualiza y desarrollas nuevas funciones para sus usuarios. "En ocasiones, como parte de estos grandes cambios, hay que eliminar gradualmente algunos servicios", explican.

