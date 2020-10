El juicio antimonopolio contra Google es solo el principio: los estados contra las grandes tecnológicas (Despeja la X #114)

Estados Unidos solía ser muy del "vive y deja vivir" con las grandes de la tecnología, pero las cosas han cambiado en los últimos meses, y la clara demostración de esa nueva actitud es la demanda antimonopolio con la que ahora investiga a Google por su posición dominante en el mercado de las búsquedas.

Esa demanda es tan solo parte de un escenario en el que las grandes tecnológicas son más grandes que nunca. Tal es su influencia y su poder que ahora muchos estados están tratando de parales un poco los pies. ¿El problema? Que no parecen estar lográndolo, y no parece nada fácil que la situación cambie en el futuro.

La dimensión que están cobrando las tecnológicas en los últimos años es asombrosa, y no parece que la situación vaya a cambiar. Para hablar de ello y del reto que supone que las cosas no se desmadren tenemos en este episodio de Despeja la X a Antonio Ortiz (@antonello), Director de Publishing en Webedia España y al que a veces le dejan escribir sobre temas chulos en Xataka, y un servidor, Javier Pastor (@javipas), editor en Xataka. A los mandos, como siempre, está Santi Araújo (@santiaraujo) editor en Genbeta y productor de este y otros podcasts de la casa como Loop Infinito.

La demanda antimonopolio a Google es tan solo la primera de muchas (potenciales)

En 1998 Estados Unidos inició el juicio contra Microsoft tras una investigación antimonopolio. La posición dominante de la empresa de Redmond en el ámbito del software hizo que se planteasen medidas que al final quedaron prácticamente en nada. Más duras fueron las sanciones impuestas a Microsoft por parte de la Unión Europea en el ámbito de los navegadores, al que luego seguirían las multas multimillonarias a Google por casos similares.

Era por tanto la UE la que escrutaba con más diligencia a las grandes de la tecnología en casos antimonopolio, pero ahora ha sido Estados Unidos la que ha iniciado una demanda contra Google por su posición dominante en búsquedas. A la espera de lo que suceda en ese proceso, lo cierto es que la situación que se perfila actualmente hace que este pueda ser tan solo el primero de muchos casos para tratar de enderezar supuestas situaciones de prácticas abusivas por parte de unas tecnológicas de las que cada vez dependemos más.

El contexto lo deja claro: Apple lleva tiempo sacudida por ataques de empresas como Spotify o Epic Games, y este verano vimos cómo los cuatro CEO de Alphabet, Amazon, Apple y Facebook rendían cuentas al congreso de los Estados Unidos por estas cuestiones. La conclusión fue clara: todas ellas quieren un mundo mejor mientras ese mundo no afecte a su negocio.

El debate sobre si estas empresas son monopolios es difuso y discutible aunque en ciertas áreas ciertamente su dominio sea aplastante, pero es que la situación se vuelve cada vez más preocupante. Con la pandemia las grandes tecnológicas son cada vez más grandes, y en los últimos años hemos visto como 7 de las 8 empresas con mayor capitalización bursátil del mundo son tecnológicas.

Las soluciones para controlar ese crecimiento no parecen estar cerca: los juicios y las multas no han servido hasta el momento de mucho, y medidas como "romper" esas empresas y dividirlas tampoco parece garantizar que no sigan ejerciendo su posición dominante de otras formas.

Eso también afecta a los gobiernos y los estados, que se benefician —como la sociedad— de los avances que proporcionan esas tecnológicas pero que también pueden verse influenciados por cómo esas plataformas actúan contra o a favor de sus gobernantes. La situación es complicada, y desde luego no parece que el problema vaya a solucionarse a corto plazo.

