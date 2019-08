En Huawei han sido "tratados injustamente" con un veto que ahora afecta además a 46 subsidiarias suyas en 25 países

Ayer Estados Unidos extendió la tregua para Huawei y aplazó la aplicación del veto comercial a Huawei otros 90 días, hasta el próximo 19 de noviembre de 2019.

En realidad el gobierno de Donald Trump dio una de cal y otra de arena, porque aunque le volvió a dar ese balón de oxígeno a Huawei, incluyó a 46 subsidiarias en su lista negra comercial, la 'Entity List'. Los responsables de Huawei han enviado un comunicado global oponiéndose a la decisión y acusando a Estados Unidos de este "trato injusto" a la empresa.

La decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos hace que desde ayer esas nuevas 46 empresas subsidiarias de Huawei formen parte de una lista negra que ahora consta de más de 100 entidades relacionadas de una u otra forma con el gigante de la electrónica china.

La llamada Temporary General License (TGL) que permitirá a Huawei seguir operando con empresas de Estados Unidos otros 90 días es una extensión de esa primera tregua que se concedió en mayo. Para el responsable del Departamento de Comercio, Wilbur Ross, esta extensión de la tregua no significa que no continúen "apremiando a los consumidores a que hagan la transición y dejen de usar productos de Huawei".

La inclusión de esas subsidiarias -aquí está el documento oficial con todas ellas- afecta a 25 nuevos países, y hace que por ejemplo las subsidiarias de Huawei en Rusia, Suecia, Reino Unido o Portugal estén afectadas junto a las de otros países.

Aunque la 'Entity List' no prohibe que una empresa u organización de EE.UU. pueda hacer negocios con una de las entidades de la lista, impone requisitos adicionales para conceder esa licencia y limita la disponibilidad de las exportaciones y transferencias a esas entidades, haciendo muy complicado poder operar con estas empresas normalmente.

Así pues, la medida no hace más que aumentar la presión comercial con Huawei, pero el ataque real no es contra la empresa como tal: Huawei parece ser simplemente la cabeza de turco en esa guerra comercial que mantienen China y Estados Unidos.

La decisión de los Estados Unidos le da margen de maniobra a Huawei, pero eso no significa que estén contentos con ese ataque comercial de los que ellos -y curiosamente ninguna otro gran fabricante chino- están siendo objeto. Los responsables de Huawei quisieron hacer pública su posición oficial respecto a esta decisión:

Nos oponemos a la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de incluir a otras 46 subsidiarias de Huawei en la Entity List. Está claro que esta decisión, tomada en este momento en particular, tiene una motivación política, y no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Estas acciones violan los principios básicos de la libre competencia del mercado. No benefician a nadie, incluidas las empresas estadounidenses. Los intentos de suprimir el negocio de Huawei no ayudarán a Estados Unidos a lograr el liderazgo tecnológico. Hacemos un llamamiento al Gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a este trato injusto y elimine a Huawei de la Entity List.

La extensión de la licencia general temporal no cambia el hecho de que Huawei ha sido tratada injustamente. La decisión de hoy no tendrá un impacto sustancial en los negocios de Huawei de ninguna manera. Continuaremos enfocándonos en desarrollar los mejores productos posibles y en proporcionar los mejores servicios posibles a nuestros clientes en todo el mundo.