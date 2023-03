La crisis de SVB también es existencial para Coinbase: si no puedes confiar en los bancos, conviértete en uno

La crisis bancaria de Estados Unidos, con las caídas de Silvergate, Silicon Valley Bank y Signature Bank, ha puesto en el punto de mira a la industria cripto. Esta vez no porque sean el origen de los problemas, sino porque desde la Reserva Federal se considera a este sector demasiado inestable. Y esa inestabilidad es justo lo que menos se necesita ahora.

Por otro lado, desde el mundo cripto se ha visto la caída de estos bancos como una demostración de los problemas de mantener todo el dinero en una misma cesta.

Uno de los grandes actores es Coinbase, empresa que también se ha visto colateralmente afectada ya que tenía aproximadamente unos 240 millones de dólares en Signature Bank. Una cantidad elevada, pero que esperan que no impacte en su negocio ya que esperan recuperarlos según ha descrito la FDIC (Corporación Federal de Seguro de Depósitos).

As of close of business Friday March 10 Coinbase had an approximately $240m balance in corporate cash at Signature. As stated by the FDIC, we expect to fully recover these funds. https://t.co/XY5L7m4RMs