Apple confirma que el iPhone se está vendiendo menos de lo que esperaban: una caída de hasta 9.000 millones de dólares

Tras una misteriosa, y sin precedentes, suspensión en las actividades bursátiles de Apple, la compañía emitió un comunicado firmado por Tim Cook y dirigido a sus inversores, donde se actualiza la situación financiara de la compañía al informar de un nuevo pronóstico sobre las ganancias que esperan del último trimestre de 2018. Aquí el CEO de Apple advierte que los ingresos de la compañía estarán por debajo de lo que habían pensado en un inicio.

Este nuevo ajuste cambia de un pronóstico de entre 89.000 y 93.000 millones de dólares a aproximadamente 84.000 millones de dólares, lo cual estaría impulsado por unas ventas de iPhone que han estado por debajo de lo que habían estimado en un inicio, las cuales apuntan a ser de hasta 9.000 millones de dólares menos de lo esperado.

Tras este ajuste en los ingresos de la compañía durante el último trimestre de 2018, que cerró el 29 de diciembre, Tim Cook se dedicó a tratar de explicar esto y la razón principal fue "menos actualizaciones de iPhone de lo que habíamos anticipado". Es decir, bajas ventas de los nuevos modelos de iPhone como ya se había anticipado desde hace algunas semanas.

Esta caída en el pronóstico habría sido impulsada por una baja demanda del dispositivo sobre todo en China, uno de sus mercados más importantes, además de unas bajas ventas en algunos países en vías de desarrollo, donde habían anticipado en un inicio que serían más fuertes.

Como posibles causas de todo esto, Cook menciona la fortaleza del dólar; la nueva ventana de lanzamiento para los iPhone XS y XS Max, que fue anterior a la del iPhone X y que hizo que las ventas se dividieran en dos trimestres; menor suministro de componentes y mayores problemas logísticos debido a una mayor cantidad de productos que lanzados al mercado al mismo tiempo; así como la debilidad económica de algunos mercados.

Adicional a esto, Apple también espera una disminución en los ingresos con respecto al año anterior, lo que hace que en este momento las acciones de la compañía estén cayendo en un 7% tras reanudar operaciones durante el after hours.

EXCLUSIVE: After cutting Q1 expectations, Apple CEO Tim Cook tells CNBC that the shortfall is primarily in Greater China as trade tensions put pressure on the Chinese economy https://t.co/iOf79ebo17 pic.twitter.com/Lm7Wyp1VOX