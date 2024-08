Ni polvo en suspensión del Sáhara ni calima. Si tu ciudad tiene el cielo blanquecino es por los incendios de Canadá

No, no es calima, ni niebla, ni polvo en suspensión procedente del Sáhara. Tampoco se explica por las nubes altas. Si ayer y hoy has visto el cielo turbio y blanquecino en tu región se debe a otro factor bien distinto y mucho menos usual, uno que se explica además por lo que ocurre a miles de kilómetros de la Península Ibérica, en la Columbia británica, Canadá. Allí están luchando con incendios forestales que, por obra y arte del movimiento del aire a gran escala en la atmósfera, están "emborronando" los cielos de buena parte de España.

No es la primera vez que ocurre.

¿Qué nos dice el cielo? Es probable que, dependiendo de la zona de España en la que vivas, hayas notado que ayer y hoy el cielo parece turbio. Ha ocurrido sobre todo en el norte, en varias zonas de Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña o las Islas Baleares. Lo lógico sería pensar que se trata de calima o polvo en suspensión, pero la explicación, como aclaran desde el portal Eltiempo.es o la propia Aemet, es en este caso diferente y obliga a mirar a miles de kilómetros de distancia: a los graves incendios forestales que está sufriendo Canadá.

¿Y qué ocurre exactamente? Que la circulación atmosférica ha hecho que el humo que se eleva de los incendios forestales de la Columbia Británica cruce el Atlántico y llegue a capas medidas de la península, dejando estampas similares a las que causaría la calima o el polvo en suspensión procedente del Sahara.

Lo confirma la delegación de Baleares de la Aemet, que ayer explicaba que los cielos "blanquecinos" con los que había amanecido el archipiélago se debían al "humo procedente de incendios en Canadá". Lejos de allí daba una explicación similar para Galicia la RedMeteo o La Rioja Meteo para su propia región.

¿Cómo viaja el humo? Una imagen (o vídeo) vale más que mil palabras y eso es lo que aportaba en las últimas horas Mark Parrington, del Servicio de Vigilancia de Copernicus. A través de su cuenta de X compartía una simulación del movimiento del humo de Canadá hacia el noroeste de Europa favorecido por la circulación atmosférica. El vídeo refleja cómo las partículas emitidas en el oeste de Canadá cruza el Atlántico dejando "altos valores de profundidad óptica de aerosoles".

¿Es peligroso? Aclarado el origen, quedan dos preguntas: ¿Hasta cuándo se mantendrá el humo? Y sobre todo, ¿pude ser perjudicial para la salud? La primera la aclaraba en las últimas horas el director de Euskalmet, José Antonio Aranda, en Radio Euskadi, donde explicó que lo previsible es que el humo vaya disminuyendo a lo largo del día y desaparezca a partir de la noche. Sobre la segunda cuestión, si supone o no un riesgo, señala que el humo llega a la península con un nivel de concentración "muy baja", aunque podría afectar "ligeramente" a asmáticos.

El portal meteorológico Eltiempo.es también apuntaba ayer que el humo no estaba afectando de forma significativa a la calidad del aire en España. Las regiones que más notan las partículas llegadas desde los incendios de la Columbia Británica, aclaraba, son las del noroeste del país, a lo largo del valle del Ebro, Navarra, Aragón, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y las Baleares.

¿Qué ocurre en Canadá? Que el país lidia con incendios forestales repartidos por diferentes puntos del país. Hace una semana Sooke News Mirror hablaba de cientos de fuegos y Firesmoke.ca o el BC Wildfire Service aportan imagen gráficas de cómo se distribuyen las alertas en la actualidad, con una intensa humareda que se desplaza hacia el Atlántico. A finales de julio la voracidad de las llamas ya habían obligado a desalojar viviendas, con cientos de afectados.

Lamentablemente la situación no es nueva en el país. World Resources Institute publicaba a principios de verano un balance sobre los "incendios forestales récord" registrados el año pasado, cuando, calcula, liberaron casi cuatro veces más carbono que la aviación mundial y arrasaron una amplia superficie de bosque. "Quebec, los Northwest Territories, Alberta y Columbia Británica experimentaron una pérdida récord de cobertura arbórea debido a los incendios de 2023", estimaba.

Ya entonces la nube de humo llegó a territorio europeo.

