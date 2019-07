Este nuevo embalaje de plástico se plantea como alternativa a las cajas de cartón a la hora de enviar paquetes

Las compras online han disparado el envió de paquetes en los últimos años. Conseguir que nos llegue a casa hasta la comida del supermercado también implica un gasto importante de recursos en logística y materiales para embalar los productos. Paquete es sinónimo de caja de cartón en la mayoría de ocasiones, pero una empresa está declarándole la guerra con su nuevo material Flex & Seal.

Las cajas tienen esencialmente tres problemas. El primero de ellos es el engorro de empaquetar un producto, requiriendo de otros ítems como la cinta aislante y cierta destreza. El segundo de ellos es el volumen que ocupan las cajas, siendo casi siempre rectangulares y no adaptadas a cada producto. Por último, hay que tener en cuenta que el cartón no es tan resistente ante impactos, arañazos o líquidos.

La compañía de materiales 3M dispone de su alternativa a las cajas de cartón, un nuevo embalaje enrollable que se adapta a las formas de los objetos del interior. Dadas sus características, 3M afirma que permite ahorrar tiempo, materiales y volumen hasta en un 50% con respecto a las cajas de cartón.

Cómo funciona Flex & Seal

No estamos ante la reinvención de la rueda, sino ante un rollo de plástico especial que dadas sus características hace que sea cómodo embalar un producto y protegerlo ante pequeños impactos. El rollo de Flex & Seal está compuesto por tres capas de plástico: una capa exterior resistente a arañazos o líquidos, una capa intermedia que amortigua los impactos y una capa interna con adhesivo para cerrar el paquete. Efectivamente, es muy similar a algunos sobres de envió de los que ya disponíamos hasta ahora.

Proceso a seguir para empaquetar u producto con Flex & Seal.

La diferencia importante aquí reside en el hecho de que se ofrezca como rollos, para que el usuario pueda recortar tan sólo la cantidad que requiere para el tamaño de cada producto que se desee embalar. Aparte de unas tijeras, no hace falta nada más para embalar el producto, ni cinta adhesiva. El propio material de la parte interna tiene un componente adhesivo que le permite pegarse sobre si mismo pero no sobre el producto que hay en el interior. Indican que tras unos 30 segundos el adhesivo reacciona para pegarse y no poder despegarse de nuevo sin romperlo.

3M asegura que se puede utilizar perfectamente con cualquier producto que pese menos de 3 libras (1,3 kg aproximadamente), lo que equivale al 60% de los productos que se envían según sus cálculos.

Del cartón al plástico

En plena guerra y concienciación del uso del plástico, 3M ha presentado una alternativa a las cajas de cartón que precisamente usa plástico. En su defensa, indican que Flex & Seal es reciclable, que se ha fabricado del mismo plástico que las bolsas de plástico desechables. Pero claro, es el cliente final quien debe encargarse de reciclar el material y no deshacerse de él de cualquier modo, y no vale con tirarlo al contenedor de plásticos, sino que hay que llevarlo a lugares especiales.

Por otro lado, 3M explica que el beneficio también es para el medio ambiente. Si se usa Flex & Seal, los paquetes al no estar cajas que ocupan un volumen predeterminado, se pueden adaptar y ocupar menos espacio. De este modo los transportistas ahorran espacio y pueden llevar más paquetes en un sólo viaje. Esto en principio reduciría las emisiones, aunque los transportistas no suelen tener sus vehículos cargados al máximo incluso con cajas, pues generalmente no hay tantos paquetes para cada ruta.

Amazon y otras compañías que operan online o transportando productos ya ofrecen ciertas alternativas a las cajas de cartón tradicionales. En el caso de Amazon por ejemplo se utilizan en muchas ocasiones una especie de sobres de cartón que reducen considerablemente el espacio. También se dispone de muchos tipos de sobres resistentes y similares a Flex & Seal, aunque normalmente utilizados para productos muy pequeños o documentos.

La ventaja de Flex & Seal probablemente sea su comodidad para embalar productos. Si demuestra su efectividad quizás llegue a ser la alternativa a las cajas de cartones. De momento ya está a la venta por unos 10 dólares 3 metros de rollo.

Vía | Fast Company

Más información | 3M