En Japón han creado un plátano del que se come todo, piel incluida

El plátano o banana es una de las frutas más populares en todo el mundo, y eso incluye a Japón, un país que devora este manjar pero que apenas lo produce: el 99% de los plátanos que se consumen allí son importados de otros países.

La producción platanera en Japón es peculiar por las condiciones climáticas, y los drásticos cambios de temperatura que aprovechan los granjeros japoneses han dado lugar a una variedad curiosa. Los 'Mongee Banana' son unos plátanos de los que se come también la piel.

Normalmente los plátanos se cultivan en zonas con climas cálidos que suelen acercarse a los 30 °C, pero las plantaciones del sur de Japón mantienen los bananeros a temperaturas bajísimas de -60 °C, y luego los replantan en zonas con esas temperaturas de 30 °C.

HI Kyosyke ! Have you tasted it? Mongee Banana, the most interresting thing about this banana is that you can eat the skin! I'ts only grown in OKAYAMA Perfecture, and they only sell 10 bananas per week. D&T Farm in Okayama.@ffffujiwara pic.twitter.com/jLKj1FCnSx