Desesperada por la falta de medios para la guerra, Ucrania ha tomado una decisión radical: cultivar algodón

Ahora mismo, a las afueras de Ordesa, hay diez hectáreas de algodón a punto de cosechar. Podría parecer un dato trivial y sin importancia; sin embargo, es una pieza clave de la defensa del país. Porque Ucrania no está cultivando solo algodón, está "cultivando" pólvora.

Y le va a hacer falta.

¿"Cultivar" pólvora? Las comillas son importantes porque, en efecto, no se trata de cultivar pólvora en sentido literal. Desde la primavera el gobierno de Zelenski tiene varios cultivos experimentales para testar si la planta del algodón podía madurar en medio del duro clima ucraniano.

Es el primer paso para el desarrollo de una industria propia de nitrato de celulosa, un material fundamental en la confección de explosivos.

¿Qué es el nitrato de celulosa? El nitrato de celulosa o algodón pólvora es un polímero semisintético que resulta de la esterificación de la celulosa mediante una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Desde que se descubrió en 1846 ha tenido un papel clave en la industria militar y, en los últimos años, ha vivido un verdadero desabastecimiento.

Mucha guerra y poca pólvora. En los últimos años, el gasto militar mundial ha crecido al ritmo de un 9% anual y la industria no estaba preparada para ello. Esto ha hecho que a muchos países la situación los pille con el pie cambiado.

El ministerio de Defensa francés, sin ir más lejos, le ha pedido a "las compañías armamentísticas Eurenco y Nexter que reciclaran la pólvora de 155 milímetros de los cañones de artillería AuF1 y TRF, que estaban destinados a la destrucción". Y la la alemana Rheinmetall está construyendo una nueva fábrica en Baja Sajonia.

No es, como podría parecer, solo un problema puntual. Europa depende de China de forma crítica para mantener la industria en marcha. Casi la mitad de la cuota de mercado de algodón la copa el gigante asiático.

La jugada de Ucrania. Ante estos problemas, el gobierno ucraniano decidió empezar a producir todo lo necesario para abastecer su industria armamentística. El primer paso es el algodón, de donde se suele sacar la fibra necesaria para fabricar la nitrocelulosa.

Sin embargo, esta es solo la parte más sencilla del proceso. Ucrania es el granero del mundo, pero hasta ahora no cultivaba algodón. conseguir plantaciones de hasta 10.000 hectáreas no es sencillo (necesitan dar acertar con muchas claves en tiempo récord), pero no es imposible.

El asunto es que, incluso en el mejor escenario, luego tendrán que "desarrollar una gran cadena tecnológica valorada en cientos de millones de dólares". Los próximos años van a ser claves para la reconfiguración geopolítica (y militar) del mundo. Este es solo un ejemplo.

