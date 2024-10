Qué podemos esperar de la DANA durante los próximos días: AEMET advierte de que debemos seguir alerta

Aunque lo peor pueda haber pasado, las autoridades han recordado que la DANA que más daño ha causado en más de medio siglo aún sigue activa. Así las cosas las autoridades han recordado la importancia de extremar la precaución ante el riesgo que aún representa este fenómeno meteorológico.

Aún bajo aviso. Prueba de esto es el sistema de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La agencia aún mantiene avisos por riesgo extremo (avisos rojos) en dos regiones: interior norte de Castellón y litoral norte de la provincia.

Estos avisos vienen asociados a la posibilidad de que las precipitaciones acumuladas alcancen los 180 milímetros por metro cuadrado en 12 horas, y se mantendrán activos (si no hay cambios) hasta las 14:00 de hoy.

La provincia de Castellón es la única en situación de “riesgo extremo” hoy, pero el sistema de alertas de AEMET también ha emitido avisos por riesgos importantes en zonas adyacentes como el litoral sur de la provincia y en zonas de Tarragona. En estas áreas se espera que las precipitaciones puedan alcanzar los 100 mm en 10 horas y hasta 40 en una sola hora.

Efectos diseminados. Desde ayer, los impactos de la DANA se han ido dispersando geográficamente. Además de la costa Mediterránea, la situación también afecta a la Andalucía occidental. Ayer parte de la provincia de Cádiz se encontraba bajo aviso por riesgo extremo.

Hoy la costa gaditana también se encuentra bajo aviso debido al “riesgo importante” que suponen las lluvias. Aquí la advertencia de la agencia se centra en la posibilidad de que las precipitaciones alcancen los 30 mm en una sola hora.

No es solo lo que llueve. AEMET recordaba que los riesgos asociados a las lluvias no se limitan a los lugares donde caen las precipitaciones: la lluvia río arriba puede hacer que un cauce se desborde en zonas bajas. Es por eso que las autoridades inciden en la necesidad de actuar con prudencia y evitar riesgos innecesarios en las zonas de peligro.

Una DANA que no termina de disiparse. Aunque el aviso especial de AEMET perdiera vigencia ya ayer, la DANA no se ha disipado, y no se prevé que lo haga en lo que queda de semana. Estas predicciones indican que a partir del viernes la DANA se situará sobre el sur de Portugal, aunque los efectos seguirán haciéndose notar en áreas dispersas, tanto en el sudoeste de la Península como en la costa mediterránea.

Los meteorólogos prevén que la DANA vaya perdiendo fuerza a lo largo del fin de semana, aunque seguirá descargando precipitaciones entretanto, especialmente en la costa del Mediterráneo. Las Islas Baleares será una de las áreas afectadas por la DANA en los próximos días según las previsiones de AEMET.

