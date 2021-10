Este drone suicida plantea un inquietante futuro para misiones militares: tú apuntas, él explota donde digas

Imaginad el panorama: un grupo de soldados tiene que atacar una posición, y un francotirador hace imposible avanzar. Está en un piso alto, oculto tras una ventana, y no parece que haya forma de abatirle. Pero la hay.

De repente un soldado "dispara" un drone diminuto desde un pequeño cilindro, y desde su móvil controla lo que ve el drone. Localiza al francotirador, toca la pantalla apuntando a esa ventana y listo. El drone se precipita a toda velocidad y explota una vez llega al objetivo. Ese drone ya existe, se llama Ninox 40 sUAS y lo fabrica la empresa israelí Spear.

Ese escenario es justo el que muestra un vídeo publicado en Twitter por Felix Woessner, un experto de la industria armamentística. En él se ve ese drone siendo lanzado desde un cilindro para desplegarse, comenzar a volar y quedar bajo el control del operador.

Micro suicide drone for a 'rapid and lethal kill chain'.⬅️🟥

New video shows the 'Ninox 40 sUAS', Company: SPEAR 🇮🇱.