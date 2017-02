¿Te has vuelto loco intentando ajustar el termostato del hotel? No eres tú, algunos tienen truco

Despertarte sudando varias veces aunque bajaste la temperatura de la habitación, salir un momento al balcón y que al volver esté fría o sencillamente no poder modificar los grados. Probablemente no sea cosa tuya o que el sistema no funciona bien, sino que no tienes tú el control del termostato aunque lo parezca, lo tiene el hotel.

Algo que algunos usuarios ya sospechaban desde hace años pero que el Wall Street Journal ha concluido tras investigarlo. En ella vemos algunas de las cadenas de hoteles que lo hacen, como Holiday Inn o Hilton, así como uno de los fabricantes que lo facilita, Honeywell. También leemos casos de huéspedes que lo han sufrido y cómo la red se ha ido llenando de sus soluciones, como ocurre con este Tumblr (en el que ya vemos que no es algo precisamente nuevo).

Ahorro energético y efecto placebo

¿Por qué no dejar que un huésped regule la temperatura de la habitación? El principal motivo es el ahorro energético y, por tanto, económico, de hecho en algunos casos reporta beneficios a nivel de impuestos. Según Randy Gaines, del Hilton de Nueva York haber hecho esto ha ayudado a reducir el consumo energético en un 14% desde 2009.

De ahí que en ocasiones, aunque hayamos visto variar la temperatura que indica, la sensación térmica no ha acompañado al supuesto cambio (o puede que sí habiendo cierto efecto placebo). ¿Qué nos queda a los huéspedes? Bueno, podemos intentar "contratrucar" los termostatos, aunque no puede hacerse en todos los modelos (al parecer en los más nuevos es más difícil).

