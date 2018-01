Kodak lanza su propio minador de bitcoins, pero tendrás que darles la mitad de lo que ganes con él

Kodak tiene hambre de criptomonedas, y está dispuesto a explotar el sector del blockchain a cualquier precio. En el CES de Las Vegas ya ha presentado su KODAKCoin, pero lejos de quedarse ahí también ha mostrado una máquina para minar tus Bitcoins. Se llama KashMiner, y es una creación conjunta con la empresa Spotlite, a la que le ha licenciado su nombre para lanzar el producto.

Se trata de un lanzamiento más que polémico, sobre todo por su intención de llevarse parte de lo que produzcas con ella. Tal y como exponen en su documentación, lo que realmente haremos si pagamos por una es firmar un alquiler de dos años, por el cual tendremos que pagar una cuantiosa suma de dinero por el dispositivo y ceder la mitad de las ganancias que consigamos con ella.

Kodak is selling a Bitcoin miner where you pay for a two year contract and “make a profit”. (*at current prices, Kodak gets half of all bitcoin you produce.) This is the dumbest shit I’ve ever seen at CES. pic.twitter.com/rbzECVEMn7

La idea de Kodak y Spotlite es la siguiente. Nosotros queremos subirnos a la fiebre del minado de criptomonedas, y ellos nos ofrecen una máquina especialmente creada con ese fin. Tiene forma de linterna gigante, y consta de un procesador cuyas especificaciones no han detallado y un sistema de ventilación para que no se sobrecaliente.

Por ella pagaremos 3.400 dólares por un contrato de 24 meses. En esos dos años, las empresas calculan que cada mes podremos producir bitcoins con valor de alrededor de 375 dólares. Los cálculos se han hecho partiendo de la base de que la criptomoneda mantenga en ese tiempo un valor de 14.000 dólares.

Por lo tanto, siempre según la empresa, al final de estos dos años de utilización seremos capaces de generar un total de alrededor de 9.000 dólares. Estos se irán ingresando mes a mes en una cuenta conjunta de Coinbase, y el usuario se quedará con la mitad de lo que genere. Según han asegurado, el minador consume más o menos la misma electricidad que gastaríamos al usar un secador de pelo durante todo el día.

Halston Mikail, un representante de la empresa Spotlite responsable del minador, le ha dicho a la BBC que actualmente ya cuentan con 80 mineros, y que en las próximas semanas esperan poder llegar a 300, porque hay una gran demanda de este tipo de dispositivos.

También ha dicho que su solución tiene un consumo menor al de otros ordenadores diseñados para la misma meta, y ha asegurado que aunque el Bitcoin pueda ser una burbuja, la industria del Blockchain no lo es. "Es una plataforma sólida creada en base a las matemáticas, y sobrevivirá", ha asegurado.

Sobre el papel esta parece una buena propuesta para todos aquellos que quieran invertir en el minado de bitcoins, pero las redes sociales se han encargado de recordarle a Spotlite y Kodak que sus cálculos no son demasiado realistas.

There is no way your magical Kodak miner will make the same $375 every month, unless Bitcoin mining difficulty stays the same. It is currently increasing at around 15% a month, so mining output should drop around 15% a month, too. Good luck to everyone who bought this deal! pic.twitter.com/0xA2HNtHFc