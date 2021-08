El hacker de Poly Network ha devuelto todo el dinero: 610 millones de dólares robados en crypto han sido recuperados

Unas semanas atrás Poly Network sufrió uno de los mayores hackeos de la historia. La plataforma de conexión entre blockchains vio vulnerada su seguridad y con ella la pérdida de más de 600 millones de dólares. Para asombro de todos, el hacker ha devuelto absolutamente todo el dinero.

"En este punto, todos los activos de usuario que se transfirieron durante el incidente se han recuperado por completo", explica Poly Network en un anuncio oficial en Medium. El hacker (o grupos de hackers) ha decidido devolver todo el dinero, renunciando a quedarse con absolutamente nada de lo obtenido.

Las intenciones del hacker en realidad ya las vimos desde el principio. Tras el robo se puso en contacto con Poly Network y comenzó a devolver parte del dinero. Casi la mitad en las primeras horas. Poco a poco todo el dinero ha sido devuelto y ahora que los 610 millones de dólares están de nuevo en manos de Poly Network, van a proceder a devolverlo a los clientes.

Mr. White Hat

Es el apodo que Poly Network le ha dado al hacker, señor de sombrero blanco. Un hacker que en primera instancia indicó que su intención era devolver el dinero y que esperaba que la empresa aprendiese algo de todo ello. Vaya que si ha aprendido, inmediatamente han parcheado las vulnerabilidades y prometen reforzar aún más la seguridad.

La compañía ofreció al hacker una recompensa de 50.000 dólares si no publicaba la vulnerabilidad. El hacker sin embargo insistió que era mejor donar a la comunidad técnica ese dinero, que ha hecho más contribuciones a la seguridad de la tecnología blockchain.

Poly Network ha indicado que no iniciará procesos legales ni investigación alguna sobre el hacker Mr. White Hat. Independientemente de que haya llevado a cabo el mayor robo de criptomonedas de la historia, de hecho lo quieren como responsable de seguridad en la empresa. No se sabe si va a aceptar o no la oferta.

Mientras que en el pasado otros robos se llevaron a cabo por hacerse con el dinero, Mr. White Hat explicó en una sesión de preguntas y respuestas que el motivo por el que lo hizo no que otro que "por diversión :)".

Vía | Medium