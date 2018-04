Eres Youtuber de criptodivisas y te hackean para robarte dos millones de dólares en criptomonedas: el caso de Ian Balina

Ian Balina es un Youtuber conocido por hacer reviews patrocinadas de ICOs así como consejos relacionados con inversiones en criptomonedas. Ahora, en una prueba de que ser especialista en criptomonedas no significa que sea una experto en seguridad informativa, Balina fue hackeado durante uno de sus streamings en directo, lo que lo llevó a perder dos millones de dólares.

Como mencionaba, todo sucedió mientras Balina estaba en directo y un comentarista escribió: "Ian, ¿ya viste que alguien transfirió todos los tokens de tu cuenta? Espero que sea un movimiento controlado". Pero no, no lo era, ya que aparentemente Balina había sido hackeado.

Balina se encontraba haciendo una review de una nueva ICO, pero a pesar de que el comentarista se percató de la extraña situación en la cuenta del Youtuber, el comentario pasó desparecido. 15 minutos más tarde, Balina cortó la transmisión supuestamente por un corte de energía y dos horas más tarde regresó a seguir con la transmisión. En ese momento es cuando se dio cuenta que Google había cerrado su sesión de forma misteriosa.

Ante esto, Balina volvió a cerrar la transmisión para ver qué había ocurrido. Minutos más tarde, el propio Balina informó a sus seguidores, en Twitter y en su canal de Telegram, que había sido hackeado. Según Etherscan, hay 121 transacciones relacionadas con Balina listadas como "IanBal_Hack". En la pestaña 'Transferencias de Tokens' vemos operaciones de un millón de tokens de Loom, dos millones de tokens de Pareto Network, más de 20 millones de tokens de Nucleus Vision, más de 75.000 en Bread y otras más relacionadas con IndiaHash, WaBI, Telcoin y VIN.

Crypto Family, I need you now more than ever. I ended today's live stream b/c I am being hacked. I'm not worried about the money. I learned my lesson. I only care about catching the hacker. Please email any information to ibalina88@gmail.com. Thank you all the support. $ETH $BTC