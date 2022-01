Diem, la criptodivisa de Facebook, parece tener los días contados

En junio de 2019 Facebook planteaba una revolución: Zuckerberg anunciaba su criptomoneda Libra y pintaba un futuro en el que pagaríamos a nuestros contactos de Facebook, Messenger y WhatsApp con esta moneda digital.

El proyecto, no obstante, nunca cuajó. La idea no gustó a los reguladores, y Facebook (ahora Meta) tuvo que rebajar sus ambiciones y cambiar el nombre del proyecto a Diem. Ni siquiera eso fue suficiente, y ahora fuentes cercanas a la empresa indican que Meta está tratando de vender esa división para deshacerse del proyecto Diem, que tiene un futuro complicado.

La stablecoin de Meta jamás acabó de cuajar

La criptodivisa era una 'stablecoin', una moneda virtual que teóricamente mantendría su valor estable estando este siempre muy ligado al de una moneda estatal como el dólar estadounidense. Se esperaba que Diem apareciera en enero de 2021, pero eso nunca ocurrió.

Los socios iniciales del proyecto Libra fueron abandonando el barco poco después de anunciarse la iniciativa. Una de las razones fue la aparición de los escándalos de privacidad que rodearon a la empresa en aquella época, lo que provocó que Facebook decidiera cambiar de enfoque y rebautizar el proyecto a Diem.

Los responsables del proyecto indicaban en mayo del año pasado que una empresa afiliada al mismo, Silvergate Bank, sería quien emitiría la stablecoin Diem USD, pero los reguladores no estaban cómodos con la idea y dejaron claro que no sabían si darían el visto bueno para tal actividad. Silvergate acabó por no mover ficha, y Diem siguió en un limbo.

Ahora fuentes cercanas al proyecto indican que en Meta (antes Facebook) están tratando de vender los recursos y activos del proyecto Diem. Eso sería señal inequívoca de que la empresa de Zuckerberg abandonaría una propuesta que se vio sacudida con la marcha de David Marcus, máximo responsable de la idea y que dejó Meta el año pasado junto a buena parte del equipo fundacional del proyecto Libra.

