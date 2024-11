Las cámaras de los móviles tienen un tamaño disparatado. Samsung acaba de dar con la solución

Si tuviera que cambiar un elemento en común en los móviles de gama alta lo tendría basante claro: el módulo de cámara. Con el paso de los años, hemos ido ganando tanto en calidad como en número de sensores, pero el precio a pagar ha sido alto.

Los módulos son cada vez más desproporcionados, y parecía difícil encontrar un equilibrio entre calidad fotográfica y una estética no tan desproporcionada. Samsung, uno de los principales proveedores de lentes y sensores para cámaras teleobjetivo, ha puesto una solución sobre la mesa.

La compañía explica que, hasta ahora, los fabricantes han estado utilizando una estructura de plegado, en la que el diámetro de lentes y sensor determinaban la altura del módulo de cámara. En otras palabras, cuanto más alto fueran sensor y lente, mas alto sería el módulo.

Una nueva distribución que lo cambia todo

En las cámaras teleobjetivo plegadas tradicionales, las lentes estaban colocadas verticalmente, lo que hacía que sobresalieran del cuerpo del teléfono. Esto era parte del diseño estándar porque la luz se dirigía a través de un prisma hacia el sensor, y las lentes debían seguir esa alineación óptica para mantener la calidad de imagen.

Para solucionar este problema Samsung ha creado una tecnología bajo el nombre de ALoP (All Lens on Prism). En esta, se emplea una nueva estructura en la que las lentes se asientan horizontalmente -no en vertical, como en las soluciones actuales-, algo que permite que los elementos se sitúen de forma plana sobre el módulo de cámara.

La tecnología ALoP cambia la disposición: ahora las lentes están en posición horizontal sobre el prisma, alineadas con el cuerpo del teléfono. Este rediseño permite aumentar el diámetro de las lentes para captar más luz (haciendo imágenes más luminosas) sin aumentar el grosor del módulo de la cámara.

Samsung no ha dado detalles sobre modelos concretos, pero se espera que los modelos de la próxima generación empiecen a incorporar teleobjetivos que utilicen esta nueva distribución.

Imagen | Xataka