Trailer de 'Train to Busan 2 - Peninsula': el expreso de los zombis coreanos vuelve multiplicando la espectacularidad de la primera entrega

'Train to Busan' revolucionó las taquillas coreanas en 2016 con su febril mezcla de acción, terror y drama. Con un limitado presupuesto de poco menos de 9 millones de dólares acabó recaudando casi 100 en todo el mundo, en una película que se recibió en occidente como una celebración de la buena salud del fantástico coreano. Y también como la consagración de su director, Yeon Sang-ho, un interesantísimo director curtido en la animación, con películas estupendas como 'The Fake' o 'Seoul Station', precuela de 'Train to Busan'.

Ahora vuelve con esta secuela que dobla el presupuesto de la película original y que, en este primer teaser, se presenta repleta de acción y zombis. Muchos zombis. Por supuesto, ya no estamos a bordo de aquel tren que proponía una persecución moviéndose en varias direcciones simultáneas. Esta vez nos vamos a cuatro años después de la explosión del caos zombi. De hecho, el título original de esta 'Train to Busan 2' es en realidad 'Train to Busan Presents', dejando claro que estamos más ante un spin-off ambientado en el mismo universo que en una secuela al uso.

Esta vez, el virus zombi se ha propagado por la península de Corea, que ha quedado reducida a un desierto postapocalíptico. Poco más sabemos del argumento: habrá una misión de rescate que sale mal, habrá acción zombi de nuevo a velocidades brutales, y esas pinceladas de drama -otra vez con infancia a bordo- inevitables en el cine coreano de género. Nos quedamos con ese aire a lo 'Mad Max: Furia en la carretera' de las persecuciones y esa especie de Cúpula del Trueno zombi con monstruos que son pura Nueva Carne (Muerta).

'Train to Busan 2 - Peninsula': Acción revivida

A Contracorriente Films anuncia que estrenará la película el primer semestre de 2021, que es un margen bastante grande, pero completamente lógico. El estreno previsto de la película en Corea es agosto de 2020, pero las circunstancias actuales hacen pensar que podría retrasarse, tanto en su estreno asiático como occidental, así que el margen es amplio. Esperamos que todo pueda ajustarse a las fechas previstas.

De momento, la película promete tanta emoción y violencia como su precedente: de nuevo la estética post-apocalíptica funciona a la perfección en una película que deja claro que Yeon Sang-ho tiene cosas que contar. Su perfecto equilibrio entre lo grotesco, lo humorístico y lo emotivo (también en películas como la extraña 'Psychokinesis', una sátira superheroica que le produjo Netflix) parece intacto, así que seguimos a la espera de más noticias de la debacle zombi directamente importada desde Asia.