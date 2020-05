Trailer de 'Tenet', la película de Christopher Nolan estrena nuevo trailer en un evento de Fortnite

El primer avance de 'Tenet' lo tuvimos en diciembre con el lanzamiento del primer trailer. Ahora la película de Christopher Nolan deja ver más detalles en un nuevo trailer que ha tenido un particular debut: estrenado en un evento del popular juego Fortnite.

Pocas cosas sabemos realmente del argumento de la película. Una mezcla de espías internacionales, acción y supuestos viajes en el tiempo es lo que se deja entrever por ahora. En el trailer tenemos un avance interesante sobre el argumento de la película. Como comenta uno de los personajes "Como lo he entendido, estamos intentando evitar la Tercera Guerra Mundial".

Respecto a los supuestos viajes en el tiempo se aclaran un poco más con el nuevo trailer, en una escena el personaje de Robert Pattinson le pregunta al personaje de J.D Washington si lo que estamos viendo son viajes en el tiempo. Su respuesta es un "no, inversión". Qué significa exactamente esto y cómo rompe Christopher Nolan las leyes de la física en esta película es algo que sabremos una vez se estrene. De algún modo se retrocede en el tiempo ciertas acciones, pero difícil aclararlo sólo con este trailer.

Estreno del trailer en Fortnite y estreno de la película en incógnita

Este nuevo trailer ha tenido la peculiaridad de estrenarse en Fortnite, dentro del propio videojuego. No es algo completamente, previamente vimos el estreno de una escena de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' ahí y también se han dado conciertos con millones de espectadores dentro del juego de Epic Games. La curiosidad quizás resida en la defensa que hace el director de 'Tenet', Christopher Nolan, de la experiencia de visualización de una obra audiovisual en cines.

Volviendo a la película, si bien en el propio trailer no tenemos una fecha de estreno oficial, todo apunta a que Warner Bros la estrenará el 17 de julio en los cines como se había prometido en primera instancia y como aparece en la descripción del vídeo del nuevo trailer. Es lo que se espera a pesar de la situación actual de confinamiento global por el COVID-19. Previamente Warner Bros retiró de las imágenes promocionales la fecha exacta de lanzamiento, por lo que esto puede variar en estas próximas semanas.

Si te perdiste el primer trailer de 'Tenet', aquí puedes verlo junto al poster de la película:

