Trailer de 'Masters del Universo: Revelación': Netflix viaja a Eternia con un batiburrillo de combates, nostalgia y culturistas

En una tarde especialmente dedicada a sus proyectos de animación (se ha hablado de la nueva serie de Zack Snyder, 'Twilight of the Gods' y el nuevo anime del clásico de los mechas 'Gundam'), Netflix ha mostrado el primer trailer de 'Masters del Universo: Revelation'. Una producción dirigida por Kevin Smith que no es un remake, sino una secuela de la producción original de Filmation.

El resultado es un auténtico caramelo. El trailer no desvela nada del argumento, pero es un auténtico desfile de personajes clásicos haciendo lo que los fans quieren ver: curtirse el lomo. Conscientes de que no basta con un mero desfile de personajes, la serie también se permite mostrar no solo el castillo de Greyskull y la frasecita imprescindible antes de la transformación, sino unos cuantos vehículos y monturas tal y como los treintañeros largos las recordamos.

Esta serie tiene, decididamente, el poder

La serie llegará el 23 de julio a Netflix, y su espectacular reparto de dobladores garantiza unas cuantas interpretaciones de primera: Mark Hammill puede brindarnos perfectamente el mejor Skeletor de la historia, pero está acompañado además de Lena Headey ('Juego de tronos') como Evil-Lyn, Sarah-Michelle Gellar como Teela, Alicia Silverstone como la reina Marlena, y Kevin Conroy, voz habitual de Batman, como Merman.

El teaser se permite hasta mostrar un Orko mucho más poderoso y malencarado que el cargante enano mágico que recordamos de la serie original, así que es muy posible que el talante iconoclasta de Kevin Smith tenga bajo la manga unas cuantas sorpresas. Preparad las armaduras de combate que esta mezcla de Conan, Star Wars y biceps hasta en el cielo de la boca está al caer.