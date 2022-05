Todo el mundo quiere tener su propio multiverso. Incluso una serie tan extrema como 'Rick & Morty'

La idea de una versión anime de 'Rick y Morty' no es enteramente nueva: Adult Swim ya produjo dos excelentes cortos de los personajes con esta estética e intenciones promocionales (más uno previo, 'Samurai & Shogun', que mantenía el estilo original de la serie, pero que homenajeaba al clásico del cine hiperviolento japonés). Se titularon 'Rick and Morty vs. Genocider' y 'Summer Meets God (Rick Meets Evil)' y generaron más de diez millones de visitas combinadas.

El responsable de estos dos últimos cortos, y también de la futura serie de diez episodios que le ha encargado Adult Swim es Takashi Sano. Sano es el director de las series 'Tower of God' o 'Sengoku Basara: End of Judgement'. Aunque partirá de personajes y situaciones que ya hemos conocido en la serie principal, Sano tendrá libertad para explorar a su gusto las enormes posibilidades de la franquicia.

Según Sano, "las hazañas de Rick y su panda en el multiverso plantean desafíos al vínculo familiar, pero ellos siempre consiguen estar a la altura de las circunstancias". El director ha encontrado aspectos positivos en el mensaje de la serie: "Tienen una visión que reafirma la vida, y donde Jerry no es ninguna excepción. Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de contar una nueva historia sobre esta increíble familia. Espero que disfrutéis de sus aventuras".

Los dos cortos de Sano estaban llenos de simpáticos homenajes a clásicos del anime, como 'Dragon Ball' o 'Akira'. Es de esperar que algo de eso se repita en este spin-off, aderezado con el enloquecido ritmo multireferencial de la serie. En cualquier caso, y vista la estética y el extrañísimo sentido del humor del que hacen gala los cortos, es muy posible que valga la pena acercarse a este proyecto que, de momento, no tiene fecha concreta de estreno.