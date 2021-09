El 'Dune' de Villeneuve respira aliviado: las primeras cifras de recaudación apuntan a que tendremos segunda parte

La millonaria inversión que han hecho Legendary y Warner (se habla de 165 millones de dólares) para adaptar la novela de Frank Herbert tenía que verse compensada con una taquilla a la altura de las circunstancias. Una taquilla satisfactoria era una condición absolutamente obligatoria para poner en marcha esa obligada secuela que, como mínimo, complete la adaptación del primer libro de la saga: esta primera entrega rodada por Denis Villeneuve y estrenada el pasado viernes deja la trama completamente interrumpida y a la espera de esa segunda parte.

Las primeras críticas de la película, unáninemente positivas, levantaron ciertos temores: su condición de relato incompleto y su tono, serio, solemne y espiritual, lejano de los grandes éxitos de taquilla de Marvel o 'Star Wars', hacían temer cierta incomprensión por parte del público pese al apoyo crítico. Las declaraciones incendiarias de Villeneuve acerca de Marvel y de la necesidad de ver la película en cines incrementó los temores: Villeneuve sabe que necesita la recaudación en salas para que el proyecto se salde en positivo... y no parecía tenerlas todas consigo.

Y luego están, por supuesto, las dudas que se han levantado en las últimas semanas en torno al sistema de Warner de estrenar simultáneamente en salas y en HBO Max. Los recientes y espectaculares fracasos en taquilla de 'Maligno', 'Reminiscencia' y 'Cry Macho', sumadas a las no muy satisfactorias de 'El Escuadrón Suicida', hacían temer que el éxito de los inicios del experimento, con taquillazos como 'Godzilla vs. Kong', no hubiera sido más que un espejismo. Posiblemente esa es la razón de que 'Dune' se haya estrenado con más de un mes de antelación en Europa con respecto a Estados Unidos: para rascar algo de recaudación en salas antes de la llegada de la película a cines de Estados Unidos y China y, en consecuencia, a HBO Max.

Taquilla más que satisfactoria

Está por ver cómo será recibida la película en salas estadounidenses, pero en Europa, informa Variety, las cifras son esperanzadoras: 35'8 millones de dólares en 24 mercados. En países como Rusia o Francia, los resultados han sido óptimos, con más de siete millones de dólares de recaudación en cada uno de esos países. También han sido importantes las salas IMAX, sumando un 10% de los ingresos totales, es decir, alrededor de 3,6 millones de dólares.

También es una buena noticia para 'Dune' que vaya a poder verse en el inmenso y casi imprescindible mercado chino. Asia está sujeta a severas restricciones por la pandemia que están afectando a países como Corea o Japón, y eso hizo temer que la película no llegaría a los cines chinos, lo que hubiera supuesto un varapalo importante para las perspectivas de Warner. Finalmente, llegará al país asiático el próximo 22 de octubre, al igual que a Estados Unidos.