'Stranger Things 3' ya tiene tráiler definitivo y la nueva temporada vuelve con el ritmo ochentero de siempre

'Stranger Things' es con solo dos temporadas una de las series de referencia de Netflix. La tercera temporada de Stranger Things se estrenará el 4 de julio y ya tenemos aquí el tráiler oficial definitiva de esta nueva temporada que se desarrollará en Hawkings en el verano de 1985.

El nuevo centro comercial Starcourt será el escenario de esta temporada donde repetirán como protagonistas Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard). Justo después de mostrarnos un extraño teaser, ahora por fin hace aparición el tráiler oficial, de casi tres minutos de duración y a ritmo de los heavys Mötley Crüe.

Aquí os dejamos con el tráiler oficial de 'Stranger Things 3', en inglés y subtitulado en español.

El tráiler comienza con Dustin jugando con sus juguetes robóticos y prosigue con la aparición de todos los amigos para darle una sorpresa por su vuelta. Unos personajes que de nuevo se enfrentarán a enemigos del 'Mundo al Revés', que en el tráiler hacen una fugaz aparición y donde aparentemente tienen un aspecto visual muy elaborado.

En esta nueva temporada además tendremos calor, piscina y fuegos artificiales. "Un verano puede cambiarlo todo", es el lema de este nuevo tráiler.

La tercera temporada tendrá 9 capítulos, de los cuales ya se han adelantado los nombres de los mismos: "Suzie, Do You Copy?," "The Mall Rats," "The Case of the Missing Lifeguard," "The Sauna Test," "The Source," "The Birthday," "The Bite" y el último, "The Battle of Starcourt.

Los miembros del reparto que regresan incluyen a Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery y Cara Buono, con nuevos actores como Maya Hawke, Cary Elwes, Jake Busey o Francesca Reale.

El 4 de julio, día de la independencia de los EEUU y fecha destacada dentro de la nueva temporada, conoceremos todos los detalles de la nueva temporada de una de las series más importantes dentro de Netflix.