Seis planes imprescindibles para el fin de semana: 'The Mandalorian', 'Watch Dogs: Legion', Lucasarts y mucho más

¿Qué tal se presenta Halloween? Lo que es la noche en sí no sabemos, pero el fin de semana, lo disfrutes con puente o no, pinta bastante adecuado para encerrarse en casa (también puede ser que no tengas alternativa) y leer, jugar o ver pelis y series. Nosotros tenemos estas seis propuestas de ocio, todas con el sello de calidad Xataka. ¡A disfrutar!

'The Mandalorian' T2

El esperado retorno del primer éxito semi-inesperado de Disney+ llega repitiendo muchas de las constantes de la primera temporada: ambientación de western, episodios autoconclusivos y, por supuesto, cantidades ingentes de Baby Yoda. En esta ocasión, Mando inicia la búsqueda de los orígenes del Niño, y su primera parada está en Tatooine. Eso sí, tendremos que acostumbrarnos a verlo con cadencia semanal, pero al menos en esta tanda lo haremos al mismo ritmo que en la versión original. Mando ha vuelto.

'Nación salvaje'

Mitad distopía ambientada pasado mañana, mitad home invasion, todo sátira del papel definitorio que las insidiosas redes sociales tienen en nuestras vidas, 'Nación salvaje' (mejor por su título original, 'Assassination Nation') es la visión más furiosa, punk y juvenil del movimiento #metoo, y todo lo que le falta en sutilidad y equidistancia (quién las necesita) lo tiene en salvajismo y en bramar las verdades del barquero. Cuando un hackeo de datos saca a la luz los peores secretos de la ciudad de Salem, cuatro chicas tendrán que darlo todo para sobrevivir.

'Watch Dogs: Legion' (Xbox One, PC, PS4)

La tercera entrega del sandbox de hackeo y resistencia civil (llamémosla así) de Ubisoft es, posiblemente, la mejor de toda la saga. El humor más afinado y acorde con el disparate que cuenta, más ambicioso en lo visual y en la reproducción de una Londres reconocible y, sobre todo, la llegada del protagonista colectivo: puedes controlar a literalmente cualquier londinense del juego, lo que da pie no solo al mensaje de 'Somos legión', sino a interesantes experimentos narrativos. La superproducción de la semana.

Ya a la venta para Xbox One, PC y PS4

Aventuras gráficas clásicas remasterizadas de Lucasarts (Xbox One)

Aunque no sean una novedad, sí lo es la llegada a Xbox One de estos tres clásicos de LucasArts: 'Day of the Tentacle', magistral secuela de 'Maniac Mansion', la macarrada 'Full Throttle' y el fascinante delirio noir (especialmente indicado para Halloween) 'Grim Fandango'. Todos ellos han experimentado un lavado de cara bastante interesante, pero es posible volver al instante a sus entrañables grafismos originales. Y llegan directos a Game Pass, como señores.

'Reina del grito: Un viaje por los miedos femeninos', de Desirée de Fez

Entre el ensayo sobre el papel acerca de las mujeres como creadoras, protagonistas y espectadoras del cine de terror y la confesión personalísima de su propia experiencia con el género, Desirée de Fez ha escrito un singular libro que es perfecto tanto para iniciarse en el género de los aullidos como para alumbrar zonas que estaban en penumbra hasta ahora. Un libro que también plantea preguntas acerca de qué otras formas hay de hacer crítica de cine y por qué no las estamos haciendo: todo ello a través de la visión íntima de una de las voces más lúcidas y fiables de la profesión.

'Planetes', de Makoto Yukimura

El clásico del romanticismo y el misterio cósmico de Makoto Yukimura, recopilado en un tomo integral de más de mil páginas. Las historias que la variada tripulación de una nave intercambia mientras recogen basura en el cosmos son el núcleo de esta fantástica y emotiva historia centrada en una de las mejores profesiones de la galaxia: recogedor de detritus galácticos. Un clásico de exquisitas ilustraciones (las naves y estructuras especialmente) al fin en edición completa.