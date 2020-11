Seis planes imprescindibles para el fin de semana: 'Oblivion', 'Dirt 5', el 'Drácula' de Marvel y mucho más

Recuperar clasicazos como el Drácula de Marvel o las ovejas eléctricas de Dick, enfrentarse a las mejores carreras off-road en Dirt 5 o reivindicar una joyita de ciencia-ficción que pasó desapercibida como 'Oblivion'. Este fin de semana tienes trabajo, pero del que da gustera. Estas son nuestras recomendaciones de ocio y cultura para los dos días (o más, según donde vivas) que tienes por delante.

'Oblivion' (Netflix y Amazon Prime Video)

Tom Cruise no es solo 'Mission: Impossible' y lo demuestra en esta producción de ciencia-ficción que pasó algo desapercibida, pero que ostenta un diseño de producción y una interesante historia de aventuras especiales que mereció mejor suerte. En ella, Cruise es uno de los últimos técnicos de drones destinados en la Tierra, que extrae recursos vitales después de décadas de guerra contra una amenaza conocida como los scavs. Un punto de partida intrigante para una peripecia post-apocalíptica muy recuperable.

Ya disponible en Netflix y Amazon Prime Video

'Lo que esconde Silver Lake' (Filmin)

David Robert Mitchell, que sorprendió a propios y extraños con la soberbia 'It Follows' volvió a no dejarse encasillar con su siguiente película, 'Lo que esconde Silver Lake', una mezcla de noir angelino, conspiracionismo y ciencia-ficción rara que se convirtió en una de las propuestas más refrescantes e inclasificables de 2018. En ella, un joven emprende una búsqueda surrealista de una extraña chica, y descubre un misterio con raíces en los mismísimos orígenes de la ciudad... y más allá.

'Dirt 5' (PC, PS4 y Xbox One)

Si no tienes intención aún de subirte a la next-gen, quizás puedas ir abriendo boca con un juego a caballo entre la que estamos disfrutando ahora mismo y la que se nos viene encima: 'Dirt 5' es perfecto si te entusiasman las carreras arcade y con buenos barrizales, en un simulador off-road a toda velocidad y que viene con el sello de la saga mítica de Codemasters. Perfecto si te gusta empantanar los neumáticos hasta el corvejón.

Ya a la venta

'Katamari Damacy Reroll' (PS4 y Xbox One)

Aunque este remake del clásico de culto de PS2 ya salió para PC y Switch en 2018, vale la pena recuperarlo por su extravagancia, su demoledora imaginación y lo bien que aguanta el paso del tiempo. Funciona como un experimento con los sticks del mando que se usan para hacer rodar una bola de basura cósmicsa como un escarabajo pelotero. Y todo porque el Gran Rey del Cosmos ha destruido por accidente las estrellas del cielo. Clásico japonesismo.

Ya a la venta

'Biblioteca Drácula. La Tumba de Drácula' de Marv Wolfman y Gene Colan

Un auténtico clásico de la Marvel de los años setenta, que vuelve a las tiendas españolas con una colección de diez tomos que recogerá la colección original completa. Marv Wolfman y Gene Colan dieron luz a un auténtico clásico del gótico más colorista, que llegó a impactar en la cultura pop de forma tremenda, incluyendo un anime de espeluznante recuerdo y la mismísima saga 'Castlevania'.

'¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?' de Philip K. Dick

Ya, ya. Te lo has leído mil veces. O quizás no, porque no en vano esta es una de las novelas que, debido a la fama de 'Blade Runner' que la ha sepultado, más ideas preconcebidas erróneas despierta de entre toda la obra de Dick. La paranoia, la vida artificial, la religión como narcótico y otros elementos clave de la obra del maestro se dan cita en un libro menos conocido de lo que debería y que Minotauro vuelve a poner en las estanterías en una flamante nueva edición de bolsillo.