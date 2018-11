Probamos LOVEStv, la insólita unión de Atresmedia, Mediaset y RTVE para vitaminar nuestra TDT

A partir de hoy mismo y de manera progresiva, los usuarios de smart TV compatibles podrán usar LOVEStv, la nueva plataforma impulsada por Atresmedia, Mediaset y RTVE con la que pretenden "dar valor a la oferta televisiva y una mejor experiencia de usuario a la hora de consumir contenidos".

Aunque lleva en pruebas desde el pasado mes de junio, hemos podido probar la versión beta que ya está llegando a los hogares de toda España. Con ella, podremos acceder al contenido de los últimos siete días emitidos en los canales de las tres empresas mencionadas, volver al principio de un programa que está ahora mismo en emisión o consultar la parrilla televisiva, así como acceder a un servicio de recomendación de contenidos.

No todas las teles son compatibles (por ahora)

Antes de ir corriendo a tu televisión, te recomendamos que consultes si tu modelo está en el listado de compatibles desde la web de LOVEStv. Las principales marcas (LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips, etc.) tienen modelos listados, y para ser incluidos deben cumplir con la especificación TDT Híbrida, TDT Híbrida 2.0 o tener la versión 1.5 del estándar HbbTV.

Para usar LOVEStv necesitas una smart tv compatible con el software actualizado y conexión a internet

También hace falta tener conexión a internet en todo momento, la última versión del software de tu TV y, por supuesto, la antena enchufada. No hay que instalar nada porque el sistema funciona a través de la TDT, por lo que aparecerá ahí si cumples con todos los requisitos que acabamos de enumerar.

Los responsables de LOVEStv estiman que para finales de este año el servicio estará disponible en dos millones de televisores, así que, por probabilidad, quizá te toque esperar un poco para poder tenerlo activado en la tuya.

Si, por el contrario, ya lo tienes, pulsa el botón azul de tu mando.

El botón azul

LOVEStv (que se pronuncia "lovés") se basa en el concepto de televisión interactiva, es decir, que el usuario puede hacer cosas mientras ve contenido. Por ahora, la herramienta de interacción será el mando y, en concreto, esos botones de colores que puede que no hayas utilizado nunca hasta ahora.

En los próximos días es posible que mientras veas un programa te aparezca un mensaje como este que mostramos a continuación:

Cuando le des al botón azul, te aparecerá un mensaje de aceptación de cookies (sí, GDPR también para esto) que, según nos han dicho, utilizarán "solo para medir audiencias, no para obtener datos de los usuarios".

A partir de ahí, se desplegará un menú encima de la programación que estás viendo con los siguientes atajos:

Botón azul : menú principal. Para salir o entrar a LOVEStv.

: menú principal. Para salir o entrar a LOVEStv. Botón amarillo : atajo para empezar desde el principio el programa que hay ahora mismo en emisión.

: atajo para empezar desde el principio el programa que hay ahora mismo en emisión. Botón verde : últimos 7 días. Atajo para entrar al contenido disponible de la cadena emitido en los últimos siete días.

: últimos 7 días. Atajo para entrar al contenido disponible de la cadena emitido en los últimos siete días. Botón rojo: salir.

Además de los botones de colores, el menú cuenta con el siguiente abanico de opciones:

Guía TV (Guía TDT en la versión anterior). Para acceder al horario y detalles de programación de los canales incluidos en LOVEStv. Sólo accesible desde los canales de RTVE.

(Guía TDT en la versión anterior). Para acceder al horario y detalles de programación de los canales incluidos en LOVEStv. Sólo accesible desde los canales de RTVE. Recomendaciones: Un apartado en el que cada cadena incluye recomendaciones de contenido. En el caso de Atresmedia y RTVE, sirve de hub de contenidos de todos sus canales, mientras que Mediaset sólo incluye recomendaciones del canal actual que estás viendo. Por ahora todas las recomendaciones son iniciativa de LOVEStv y no están personalizadas como en el caso de Netflix y otros servicios de streaming (no hay algoritmos ni aprenden de tus gustos).

Las recomendaciones son iniciativa de los canales, es decir, nada de contenido personalizado en función de gustos

Ajustes : para consultar la política de cookies y para habilitar el control parental, que, una vez activado, pedirá un PIN en aquellos programas con restricción de edad.

: para consultar la política de cookies y para habilitar el control parental, que, una vez activado, pedirá un PIN en aquellos programas con restricción de edad. Ayuda . El típico apartado con preguntas y respuestas para el usuario.

. El típico apartado con preguntas y respuestas para el usuario. Aplicaciones (solo RTVE): para usar o navegar desde las aplicaciones desarrolladas por los canales. Por ejemplo, así se ve la aplicación de "A la carta" de TVE:

En general, una interfaz bastante sencilla e intuitiva. A pesar de que la experiencia es buena, sí hemos notado cierto retardo desde que pulsas el botón azul hasta que inicia LOVEStv (especialmente si acabas de encender el televisor). Suponemos que esto dependerá de tu conexión a internet, el modelo de televisión y, por supuesto, la propia plataforma, que tarda en cargar.

Preguntas frecuentes

Recopilamos un listado de preguntas frecuentes que nosotros mismos nos hemos hecho y que pueden servir para aclarar dudas:

¿Qué canales están en LOVEStv? Los principales que pertenecen a Atresmedia (Antena 3, La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro) y RTVE (La 1, La 2, Canal 24H).

¿Habrá más canales? Según la organización, están abiertos a incorporar más canales en el futuro en lo que consideran una "plataforma abierta".

¿Se incluye la publicidad en el contenido de los últimos siete días? Sí. De hecho, no la puedes saltar. Puedes navegar atrás y adelante en todo el contenido salvo en la publicidad, que está bloqueada. La excepción aquí es TVE, que no tiene anuncios como tal, solo promociones internas, que sí se podrán saltar.

¿Se puede adelantar o atrasar cualquier contenido? No. Esta opción solo está disponible en el contenido de los últimos siete días y considerando que no se pueden saltar los bloques publicitarios. Cuando hay un programa en directo y le damos a "ver desde el inicio", entonces en ese caso no se podrá adelantar ni atrasar porque, según dice la organización, "no tiene sentido ante un comportamiento de televisión lineal".

¿Cuánto tiempo pasa desde que se emite un contenido hasta que está disponible a la carta? Es inmediato. Conforme vaya acabando el programa se va añadiendo a la plataforma.

¿Estarán disponibles todos los contenidos a la carta? No. LOVEStv avisa que, dependiendo de los derechos de emisión, es posible que algún contenido no esté disponible en la opción "Últimos 7 días". Posiblemente se refieran a fútbol, estrenos exclusivos o eventos muy concretos.

¿A qué calidad están disponibles los contenidos a la carta? Depende de la emisión original, pero lo normal es que sea HD.

¿Se pueden activar subtítulos y versión original? Sí. En los programas en español se pueden activar subtítulos, aunque en nuestra experiencia hemos comprobado alguna latencia a la hora de mostrarlos. Para el contenido original se pueden activar tanto los subtítulos como el idioma disponible (si es diferente al español).

¿Se puede grabar el contenido disponible a la carta? No. Sólo puedes grabar la televisión en directo. Hemos intentando grabar con LOVEStv abierto y no es posible.

¿Es gratis? Sí. Si tu televisión es compatible y tienes internet, ni siquiera hace falta que instales nada.