Primer tráiler de la temporada final de 'House of Cards', que llegará en otoño tras el despido de Spacey

Netflix acaba de liberar el primer teaser trailer de la sexta y última temporada de 'House of Cards', en la que vemos a Robin Wright como jefa absoluta de la serie en su papel de Claire Underwood, quien se gira y dice que "sólo acabamos de empezar". 'Hail to the Chief' (saluda al líder), dicen las letras finales mientras vemos a Wright de pie tras la mesa de presidenta en la Casa Blanca.

Se trata sólo de un teaser, por lo que el clip se limita a ponernos en situación sin desvelar nada de la trama. Tras los acontecimientos de la quinta temporada Claire Underwood se queda al mando del país, y quedará por ver cómo ataja el guión el recorte de capítulos sufrido por la serie y el despido de Kevin Spacey.

Sexta y última temporada para la serie

La producción de 'House of Cards' sufrió un revés en octubre del año pasado, cuando varios actores empezaron a acusar a Kevin Spacey de acoso sexual. Ante las polémicas, Netflix decidió cancelar la serie diciendo que la sexta sería la última temporada, aunque tratando de dar a entender que la decisión no tenía que ver con las acusaciones a su actor protagonista.

Sin embargo, poco después se confirmó que Netflix despidió a Kevin Spacey, por lo que el personaje principal de la serie en las cinco anteriores temporadas no volvería para la sexta. También dijeron que la última temporada se reduciría a ocho capítulos, cuando el resto de ellas hasta la fecha siempre había tenido trece.

Finalmente, la producción se reanudó a principios de enero, y según el teaser, la última temporada se estrenará este próximo otoño. Quedará por ver qué tal le habrán sentado los cambios de guión que suponemos habrán tenido que hacer para sacar a Spacey de la trama, y cómo excusan la ausencia de su personaje en la serie.

Cabe recordar que, mientras tanto, se ha rumoreado con la posibilidad de que Netflix esté trabajando en un spin-of centrado en la vida del personaje Doug Stamper. Sin embargo, primero habrá que ver cómo termina la serie, ya que la quinta temporada fue un tanto floja según nuestros compañeros de Espinof.

