Nuevo trailer del regreso de 'The Boys' a Amazon, con una buena ración de superpoderes fuera de control, gore y sátira brutal

Hace unos días, Amazon Prime Video anunciaba la fecha de estreno de la segunda temporada de su sátira superheroica ultraviolenta 'The Boys', 4 de septiembre, junto a un primera secuencia que recuperaba toda la brutalidad, el ruido y la furia de su primera tanda de episodios. Hoy tenemos un recorrido algo más general por toda esta temporada, y los fans de la primera parte no van a quedar decepcionados: gore, sátira y poderes llevados al máximo están de nuevo más que presentes.

La acción continúa en el dramático punto donde se había quedado: Butcher, Hughie y el resto de la fuerza anti-superhéroes que lideran huyen del acoso de las fuerzas del orden después de haber sido expuestos por los repulsivos superhéroes que controlan la opinión pública y los poderes fácticos. Conoceremos también a Stormfront, uno de los personajes más ácidos y radicales del cómic original de Garth Ennis: una superheroína neonazi tan ávida de poder como Homelander, y con el que chocará frontalmente.

La sátira superheroica más brutal jamás vista

No hay que dejarse engañar por la ultraviolencia y el brutal humor que aparenta tener 'The Boys'. Todo eso está ahí, por supuesto, pero hay mucho más: como se puede ver en el trailer y en la paradigmática frase "El mundo necesita superhéroes", hay muchas lecturas en la crítica de la necesidad que tenemos de ficciones protagonizadas por supertipos. De la obvia caricatura política a un análisis de nuestras carencias a la hora de escoger a nuestros ídolos.

Garth Ennis está teniendo mucha suerte con las adaptaciones que se llevan a cabo de sus comics. Tras un arranque dubitativo, 'Preacher' acabó cogiendo buen ritmo y convirtiéndose en una propuesta singularísima. Y esta 'The Boys' incluso mejora el comic original, algo caduco en muchos aspectos, y lo convierte en una crítica contundente y muy valiente que va más allá del mero reirse de los oscuros héroes DC y su épica de cartón piedra.