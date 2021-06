El nuevo trailer de 'El escuadrón suicida' muestra cómo James Gunn quiere dinamitar la solemnidad del Universo DC

Se le podrán echar muchas cosas en cara a 'El Escuadrón Suicida', pero desde luego no que sea una propuesta que opte por la vía cómoda. Es digno de aplauso el valor de Warner a la hora de reconocer implícitamente que el tono oscuro pero con un punto paródico (aunque tampoco demasiado, no vayamos a tomarnos al Joker a chufa) de la primera 'Suicide Squad' no funcionaba.

No es normal existiendo una película tan reciente y cuya gran aportación al Universo DC, Harley Quinn interpretada por Margot Robbie, sigue coleando. Pero todo apunta a que en esta ocasión, la decisión es la de contar con un iconoclasta profesional -James Gunn, coescribiendo y dirigiendo-, y plantear una película que oficialmente es una secuela, pero que más bien funciona como un replanteamiento del tono, la estética y la historia de la primera.

Marvel se siente, James Gunn presidente

En este nuevo trailer se sigue canalizando esa curiosa mezcla de las propias fantasías superheroicas de Gunn, como 'Guardianes de la galaxia', pero con un tono y un estilo que parece saludar a las películas bélicas de los setenta. Gunn ya ha declarado que su inspiración primordial son los comics originales del grupo en esa década, y es una excelente noticia, porque eso implica brutalidad, humor desfasado y acción explosiva.

Con Idris Elba y Margot Robbie claramente definidos como los dos (lógicos) centros de atención, en el trailer vemos también a Rick Flag (Joel Kinnaman), Amanda Waller (Viola Davis) Captain Boomerang (Jai Courtney), todos ellos procedentes de la primera película. Y también a Savant (Michael Rooker), SolSoria (Alice Braga), T.D.K. (Nathan Fillion), Blackguard (Pete Davidson), Peacemaker (John Cena), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Weasel (Sean Gunn) y Camila (Mikaela Hoover). Una auténtica película colectiva que disparará (a matar) con pintura de colores indelebles el próximo 6 de agosto.