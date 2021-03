No podrás ver 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' en formato panorámico... y IMAX tiene la culpa

Puede que cuando te has dispuesto a ver 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' hayas notado que el formato panorámico que asociabas a la versión anterior y que, por extensión, relacionamos con cualquier blockbuster, no se conserva en esta ocasión. No se trata de un error, o de que HBO Max (en España, HBO directamente) haya mutilado de alguna forma la imagen. Se trata de una decisión plenamente consciente de Zack Snyder: se acerca al 1:43:1 de IMAX, para el que concibió originariamente la película.

El formato de esta versión es 1:33:1, que como se puede ver en este vídeo hecho a partir de un contenido subido por el propio Snyder a la red social Vero (donde se gestó buena parte del movimiento #releasethesnydercut que ha culminado con el lanzamiento de esta versión), es muy similar al tradicional 4:3 que dominó televisión y vídeo antes de la popularización de las televisiones panorámicas.

Para compensar la diferencia de formato entre los 16:9 panorámicos (o más allá, cosas como el 2:35:1 del Cinemascope) y los 4:3 se incluían unas barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla, habituales cuando el formato DVD respetaba el aspect ratio original de las películas de cine, pero aún eran comunes los televisores "cuadrados". O bien las películas se mutilaban (sobre todo en los tiempos del VHS y en emisiones televisivas hasta hace muy poco) forzando los 4:3 para adaptarlos a los televisores.

Por eso, como el respeto al formato original de las películas ha sido un caballo de batalla de la cinefilia desde hace años, resulta hoy raro ver una película en un formato que recuerda no ya a series televisivas, sino a series de hace unos cuantos años, cuando aún no se rodaba para televisión en 16:9. En la Justice Con de julio de 2020, el propio Zack Snyder explicó cómo funciona este formato adaptado a la pantalla enorme y cuadrada de los cines IMAX.





Lo habitual en estos casos, explicaba Snyder, es rodar solo las secuencias de acción con la pantalla de IMAX en mente (como sucede con algún Batman de Nolan), pero su intención original con 'Liga de la Justicia' era rodarla entera en este formato. No usaría cámaras específicas de IMAX como las que se usan para los documentales que se estrenan en este formato porque no registran el sonido, pero el aspect ratio respetaría el 1:33:1 propio de estos cines.