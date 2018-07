Netflix ya está lista para estrenar lo primero de Millarworld tras su compra: serán dos series y tres películas

Hace casi uno año se anunció que Netflix había comprado Millarworld, la prolífica e importante editorial de cómics de uno de los autores más relevantes del siglo XX: Mark Millar, quien entre sus joyas tiene a 'Kick-Ass', 'Wanted' y 'Kingsman'. Pues hoy finalmente tenemos las primeras noticias de esta unión, que se perfila a convertirse en una de las más importantes para Netflix.

Netflix acaba de anunciar la primera lista de series y películas basadas en las historias de Mark Millar, las cuales serán las primeras en llegar a la plataforma en los próximos meses. Se trata de tres películas y dos series, las cuales se sumarán a 'The Magic Order', que ha sido publicado como el primer cómic de Netflix y que fuera la franquicia de cómics más vendida en casi 20 años.

Así queda la lista con sus respectivas sinopsis:

Series originales

'Jupiter´s Legacy'

”Épica multigeneracional de superhéroes estadounidenses, 'Jupiter's Legacy' sigue a la primera generación de superhéroes del mundo que recibieron sus poderes en la década de 1930. En la actualidad son de la venerable guardia mayor, pero sus hijos superpoderosos luchan por estar a la altura de las hazañas legendarias de sus padres.”

El showrunner y productor será Steven S. DeKnight ('Daredevil', 'Spartacus', 'Buffy the Vampire Slayer'), y también se encargará de dirigir el primer episodio. Mientras que Lorenzo di Bonaventura y Dan McDermott serán los productores ejecutivos de la serie.

'American Jesus'

”Serie bilingüe (español / inglés), 'American Jesus' sigue a un niño de doce años que de repente descubre que ha regresado como Jesucristo. Él puede convertir el agua en vino, hacer que los minusválidos caminen y, quizás, incluso resucitar a los muertos. ¿Cómo lidiará con el destino para liderar el mundo en un conflicto que se desarrolla durante miles de años?”

Leopoldo Gout ('Molly's Game', 'Instinct') y Everardo Gout ('Luke Cage', 'Sacred Lies', 'Mars') serán los showrunners y productores ejecutivos de la serie. Además, Everardo Gout también dirigirá algunos capítulos.

Películas originales

'Empress'

"La reina Emporia está casada con (literalmente) el peor dictador de la galaxia, el rey Morax. Después de escapar de su palacio con sus hijos, Emporia y su familia deben esconderse de Morax y su ejército a toda costa, incluso si se necesita teletransportarse de planeta en planeta para evitarlos."

La escritora Lindsey Beer está adaptando el cómic a un largometraje, con Joe Roth y Jeff Kirschenbaum como productores.

'Huck'

"En una tranquila ciudad costera, Huck usa sus dones especiales para hacer una buena acción todos los días. Sus vecinos le regresan los favores al mantener sus habilidades en secreto. Pero un recién llegado alerta a los medios y se desata una tormenta de fuego que envía a Huck a una aventura que cambiará todo."

Ted Melfi se encargará de adaptar el cómic junto al productor Neal Moritz.

'Sharkey The Bounty Hunter'

"Ubicado en un universo nuevo y brillante de ciencia ficción, Sharkey es un cazarrecompensas de cuello azul que rastrea a los delincuentes de toda la galaxia a bordo de un camión de helados convertido en cohete. Ayudado e instigado por su compañero de diez años, que está fuera de la mayor recompensa de su carrera."

'Sharkey the Bounty Hunter' será adaptado y publicado como cómic de Millarworld/Netflix para el próximo año y el escritor Michael Bacall ('Scott Pilgrim vs. the World', '21 Jump Street') se está encargando de escribir el guión para la película.

Estas series y películas están programadas para estrenarse entre 2020 y 2021. A partir de ese momento, la idea es cada dos años se estrene una película y cada año una serie. Esta es apenas la primera lista confirmada del contenido de Millarworld que se verá en Netflix, ya que se dice más películas y series están en proceso de pre-producción.

