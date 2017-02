Netflix confirma la anhelada serie de Castlevania para este 2017: la familia Belmont llega a la televisión

Castlevania es una de las franquicias de videojuegos más queridas y recordadas de los últimos años, pero también es una de las más maltratadas e ignoradas, que a día de hoy no ha tenido un videojuego que le haga justicia a lo que representó ya hace varios años. Aquí también podemos mencionar los intentos fallidos por llevarla a la pantalla grande, pero parece que finalmente tenemos algo de luz al final del túnel.

Hoy durante un evento, Netflix ha dado a conocer las fechas de estreno de algunas de sus próximas producciones. Dentro de la lista, de forma pérdida entre títulos tan importantes como 'Orange is the New Black', 'Iron Fist' y 'The OA', se puede leer 'Castlevania Season 1, Part 1 Coming to Netflix in 2017', confirmando lo que muchos fans hemos estado esperando por años.

La familia Belmont llega a Netflix

Como mencionaba, no se sabe nada más acerca de esta serie que traerá a la familia Belmont a la televisión, pero si buscamos en viejos rumores podremos encontrar algunas pistas. Por ejemplo, en agosto de 2015, el productor Adi Shankar anunciaba que estaba trabajando en una miniserie "super violenta" de Castlevania, la cual contaría con la colaboración de Fred Seibert y Kevin Klonde, y se trataría de una serie animada oscura y satírica.

Por su parte Fred Seibert, de la productora Frederator Networks y quienes dieron vida a 'Hora de Aventuras', confirmó el año pasado que estaban trabajando en un importante proyecto televisivo para uno de los videojuegos más famosos de los últimos 30 años. El proyecto no tenía nombre en ese momento y había estado en planes durante los últimos 12 años, pero al ver la historia y la profundidad de los personajes, finalmente consiguieron la autorización para echarlo a andar.

Por otro lado, Warren Ellis, guionista de de cómics y programas de televisión, mencionó en una entrevista que estaba colaborando en el guión para la primera temporada de un importante proyecto junto a Seibert y Shankar. Así que sólo nos queda atar cabos y esperar que esto sea algo grande y finalmente haga justicia a una de las franquicias más queridas de los últimos años.

